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Україна
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Комітет ПАРЄ схвалив проєкт резолюції щодо передачі Україні заморожених активів РФ

дитина на фону зруйнованого будинку
Фото: УНІАН

Комітет з політичних питань Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) ухвалив проєкт резолюції щодо конфіскації заморожених російських активів на  $300 млрд  та їхнє спрямування на відбудову України.

Про це повідомляє пресслужба ПАРЄ. 

У проєкті резолюції, що ґрунтується на доповіді представника Албанії Лулзіма Баші, комітет заявляє, що Росія як країна-агресор має надати “повну компенсацію за шкоду, завдану її протиправними діями на міжнародному рівні, у тому числі за руйнування інфраструктури, загибель людей, економічні збитки та інші негативні наслідки”.

Зараз дивляться

– Приблизно $300 заморожених російських суверенних активів тепер мають бути передані в розпорядження для відновлення України, – заявили парламентарі. 

У скільки оцінюються збитки від російської агресії

Станом на червень 2023 року задокументовані збитки, завдані агресією Росії інфраструктурі та економіці України, оцінюються в $416 млрд.

Зазначається, що на цьому етапі йдеться лише про проєкт і він ще не схвалений на рівні ПАРЄ.

Комітет закликав країни-члени Ради Європи та країни, що не є членами Ради Європи, які володіють російськими активами, активно співпрацювати у передачі цих активів такому механізму – за підтримки ЄС, США та G7.

– Згідно з міжнародним правом, держави мають повноваження вживати контрзаходи проти держави, яка серйозно порушила міжнародне право. Зараз настав час для держав-членів Ради Європи перейти від санкцій до контрзаходів, – йдеться у повідомленні. 

Комітет дійшов висновку, що такі кроки мали б потрійну мету: зміцнення України, забезпечення відповідальності Росії та стримування майбутньої агресії.

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Асамблея в повному складі, яка об’єднає парламентарів з 46 держав-членів Ради Європи, обговорить доповідь у належний час.

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