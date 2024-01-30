Нічна атака дронів та новий пакет допомоги від Нідерландів: головні події ночі 30 січня

Вночі РФ вдарила по Україні безпілотниками, у низці областей пролунали вибухи.

У Нідерландах погодили новий пакет допомоги для Києва на суму €122 млн.

Детальніше про головні події ночі та ранку читайте в добірці від Фактів ICTV.

Зараз дивляться

Дронова атака

У ніч з 29 на 30 січня у Київській області прогриміли вибухи. Сили протиповітряної оборони працювали по ворожих ударних БпЛА, які запустили російські війська.

Серія вибухів пролунала у Зміївській громаді на Харківщині близько опівночі 29 січня.

Також прогриміли потужні вибухи у Кривому Розі Дніпропетровської області. Там оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ворожих дронів.

Як повідомив Генштаб ЗСУ, уночі сили ППО знищили 15 з 35 Шахедів, якими окупанти атакували Україну.

Посли ЄС погодили використання надприбутків з заморожених активів РФ для підтримки України

– Посли ЄС щойно погодили принципову пропозицію щодо використання надприбутків, пов’язаних з нерухомими активами, для підтримки відновлення України, – йдеться на офіційній сторінці Головування Бельгії в Раді ЄС 2024.

Нідерланди нададуть Україні пакет допомоги на €122 млн

У Нідерландах погодили новий пакет допомоги для України вартістю €122 млн, який буде переданий найближчим часом.

З них €87 млн буде спрямовано на закупівлю артилерійських снарядів для Сил оборони на фронті, €25 млн – на закупівлю озброєння через Міжнародний фонд України (IFU) та ще €10 млн на посилення кібербезпеки українських державних відомств.

Остін та Столтенберг обговорили нарощування виробництва зброї для допомоги Україні

Міністр оборони США Ллойд Остін та генсек НАТО Єнс Столтенберг під час зустрічі обговорили важливість збереження єдності Альянсу у питанні допомоги Україні.

– Кожен відзначив критичну важливість швидкого нарощування оборонного виробництва для продовження підтримки України, поповнення запасів боєприпасів і обладнання Альянсу, а також виконання зростаючих вимог оборонних планів, ухвалених на саміті, – йдеться у повідомленні Пентагону.

На світанку поблизу Севастополя пролунали вибухи

У Севастополі вдосвіта пролунали вибухи.

Про це повідомили місцеві жителі у Telegram-каналах.

Окрім того, вибухи чули й в Сакському районі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 706-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.