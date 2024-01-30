Окупанти масово обстріляли Сумщину: четверо людей загинуло

Упродовж 29 січня російські війська здійснили 46 обстрілів населених пунктів Сумської області, внаслідок чого в селі Мокриця за 30 км від обласного центру загинув 37-річний чоловік.

Ще троє людей дістали смертельних поранень у Зноб-Новгородській громаді – один помер дорогою до лікарні.

Трагічну звістку повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації.

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Керівництво ОВА висловило співчуття сім’ям загиблих і нагадало, що прикордонні з Російською Федерацією області залишаються небезпечними для життя.

— Звертаємо увагу, що перебування у 5-кілометровій зоні є небезпечним для життя. Бережіть себе та рідних, скористайтеся можливостями евакуаційних заходів, що проводяться на кордоні, – зазначено у повідомленні.

Під удар загарбників також потрапили:

Краснопільська громада – Росія застосувала міномети, безпілотники з вибуховими пристроями;

Великописарівська громада – міномети, артилерія, 24 вибухи з гранатометів;

Миропільське громада – окупанти запустили дрон із вибухівкою;

Хотинська громада – 25 атак проти мирного населення при використанні артилерії та дронів;

Білопільська громада – дрони-камікадзе, стрілецька зброя та артилерія;

Середино-Будська громада – ворог залучив військову авіацію та гранатомети;

Есманська громада – мінометні обстріли та БпЛА;

Шалігінська громада – проти жителів був використаний гранатомет СПГ.

Нагадаємо, напередодні російські загарбники завдали ракетного удару по житловому масиву Мирнограду Донецької області. Троє людей постраждали, багато будинків пошкоджено.

Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

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