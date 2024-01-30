Підрозділи активних дій: у ГУР відкрили заявки для спецоперацій в тилу ворога

В Головному управлінні розвідки Міноборони України відкрили набір до підрозділів активних дій.

Про це йдеться у дописі ГУР МО від 30 січня.

– Подобається гуркіт грому в горах? А коли ти востаннє чув його в горах Криму? То може прийшов час влаштувати разом з нами? Приєднуйся до підрозділів активних дій ГУР МО України – і в тебе буде можливість влаштувати справжній гуркіт ворогам, де б вони не були і якби вони не ховалися, – йдеться у повідомленні.

У розвідці пояснили, що підрозділи активних дій ГУР МО України це ті сили, завдяки яким реалізуються “найзухваліші плани Головного управління розвідки”.

Зараз дивляться

– Саме вони роблять так, щоб у окупантів гуркотіло по тилах (аж до найглибших), портах базування залишків ворожого флоту, аеродромах – та в будь-якому місці, де ворог того навіть не очікує. Вони – той каральний меч, який всюди дістане тих, хто замислив зло проти нашої Батьківщини, – пояснили розвідники.

В ГУР додають, що за умов, якщо охочі рішуче налаштовані та прагнуть здобути перемогу для України, а також не бояться складних завдань, тоді їм варто заповнити анкету-заявку та очікувати на дзвінок.

Окремо у ГУР МО залишили посилання на заповнення анкети-заявки.

Довідково. Підрозділи активних дій Головного управління розвідки Міністерства оборони України — це об’єднання українських патріотів, які реалізовують найамбітніші та найзухваліші плани держави. Вакансія передбачає службу в одному з підрозділів активних дій Головного управління розвідки МОУ – Kraken, Артан чи Тактичній групі Реванш.

Фото: ГУР МО

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.