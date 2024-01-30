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Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Російські бомби почали частіше падати в РФ: у розвідці Британії назвали причини

Російські бомби почали частіше падати в РФ: у розвідці Британії назвали причини
Фото: Depositphotos

РФ все частіше бомбить власну територію. Востаннє – 27 січня, коли російські літаки випадково скинули дві ФАБ-250 на села в Бєлгородській області.

Про це повідомляє розвідка Міноборони Великої Британії з посиланням на російський незалежний Telegram-канал Astra.

– Перший боєприпас впав на ферму в Постніковому, а другий – на вулицю в селі Стрілецьке, що призвело до евакуації близько 150 цивільних осіб у радіусі 500 метрів, – сказано у звіті.

У розвідці зауважують, що це вже четвертий випадковий скид російських боєприпасів на власну територію за січень і п’ятий за рік, нагадавши, що найперший стався 20 квітня 2023 року в Бєлгороді.

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Там не беруться стверджувати, що такі інциденти трапляються через неякісну процедуру озброєння літака перед вильотом чи через погане виконання екіпажем своїх обов’язків під час польоту, але вважають, що це, найімовірніше, поєднання обох факторів.

– Зростання частоти таких інцидентів, ймовірно, свідчить про певну втому повітряних і наземних команд на російській лінії фронту, а також про недостатню підготовку екіпажів, – підсумували у британській розвідці.

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