Воєнні обʼєкти на території Росії мають бути знищені – Данілов

Україна продовжить завдавати ударів дронами вітчизняного виробництва, оскільки все, що стосується військової промисловості на території Росії, має бути знищено.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов у коментарі японській програмі Новини 1930.

Він підтвердив, що ситуація на фронті в Україні дуже важка. На запитання про те, що робитиме Україна в умовах затримки західної допомоги.

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Удари по військовим обʼєктам РФ

Він прокоментував атаки на території Росії та наголосив, що удари по об’єктах окупантів здійснюються не західною зброєю, як каже російська сторона, а зброєю українського виробництва, якість якої продовжує покращуватися.

– Ушкодження залізниць, нафтових сховищ, газових сховищ та інших об’єктів, які мають безпосереднє значення для російської військової компоненти. На цих нафтосховищах заправляються і зберігається паливо для військових. Це об’єкти, які мають бути знищені, – сказав Данілов.

Секретар РНБО наголосив, що атаки на такі обʼєкти лише наростатимуть.

– Ми не можемо зупинитися доти, доки не звільнимо від агресора свою територію і поки вони не підуть з нашої території. Вода точить каміння. Один раз, другий, десятий, двадцятий. Ми зробимо все, що від нас залежить, щоб було якнайбільше, і для того, щоб вони відчули, що таке війна, – додав він.

Також Данілов зауважив, що війна не повинна бути тільки на території України, війна має бути на території Російської Федерації, тому що вони – агресор, і все, що стосується військової компоненти на території Росії, має бути знищено.

– Я хочу сказати, що ті ураження, які ми завдаємо по території Російської Федерації – у Санкт-Петербурзі, Курську, Воронежі, Білгороді, у Москві, у Смоленську, в інших територіях – майте на увазі – це військові об’єкти РФ, які були атаковані українською зброєю, – сказав секретар РНБО.

Нагадаємо, вранці 30 січня Збройні сили України успішно уразили радіолокаційну станцію російської системи ППО поблизу селища Роздольне в тимчасово окупованому Криму.

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов пояснив, що це створює прогалини в ППО і виснажує запаси ракет, через що РФ стає неспроможною до військового захисту.

Джерело : Українська правда

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