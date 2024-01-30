З початку року РФ випустила по Україні 330 ракет та понад 600 БпЛА – Зеленський

Від початку 2024 року Російська Федерація запустила по українських містах понад 330 ракет різних типів і близько 600 бойових безпілотників.

Про це у своєму Twitter повідомив президент України Володимир Зеленський.

Він наголосив, що аби протистояти такому терористичному тиску, потрібен достатньо потужний повітряний щит. І саме такий повітряний щит Україна будує разом з партнерами.

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– Ми маємо забезпечити контроль України над своїм небом, що також є критично важливим для забезпечення безпеки на землі – від передових позицій до лікарень і шкіл у тилу, – написав він.

Зеленський також зауважив, що протиповітряна оборона і радіоелектронна боротьба є головними пріоритетами України.

– Російський терор має бути переможений – це можливо, – додав президент.

Ракетні удари РФ

У ніч проти вівторка, 30 січня, Росія випустила по Україні 35 ударних БпЛА типу Shahed-136/131 та дві зенітні керовані ракети С-300. Як повідомили у Повітряних силах – 15 ворожих дронів вдалося знищити.

Внаслідок обстрілів зафіксовані влучання, є загиблі та постраждалі. Детальніше про нічну ракетну атаку – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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