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Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Зміни щодо мобілізації осіб з інвалідністю: що передбачає законопроєкт №10449

Зміни щодо мобілізації осіб з інвалідністю: що передбачає законопроєкт №10449
Фото: Факти ICTV

Законопроєкт уряду про мобілізацію передбачає, що усі особи, які є обмежено придатними, будуть проходити повторну перевірку у період протягом 9 місяців, після чого отримають оновлений статус придатності або непридатності.

Це випливає із проєкту закону №10449, що оприлюднений на сайті Верховної Ради ввечері 30 січня.

Документом передбачено, що усі особи з інвалідністю матимуть відстрочку від мобілізації. Втім, для них усіх необхідно буде пройти перевірку. Відповідно, мобілізувати людей з інвалідністю після ухвалення законопроєкту №10449 не будуть.

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– Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані, що були визнані в установленому порядку особами з інвалідністю або
відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін 6—12 місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії), – йдеться у законопроєкті.

Водночас особи, які мають статус обмежено-придатних, будуть зобов’язані пройти перевірку протягом 9 місяців, після чого їх статус буде визначений як придатний, або непридатний до військової служби.

Нагадаємо, ввечері 30 січня уряд України вніс до Верховної Ради оновлений проєкт про мобілізацію, в якому було запропоновано низку змін.

Що змінилось у новому проєкті закону про мобілізацію – читайте на Фактах ICTV.

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Джерело: Верховна Рада
інвалідність, Війна в Україні, люди з інвалідністю, Мобілізація
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