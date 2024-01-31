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Україна
Ірина Ігнатова, редакторка стрічки

Базова військова підготовка: хто має проходити і як це відбувається

Українські військові, навчання, зброя, війна в Україні, армія
Фото: Getty Images

Згідно з Інструкцією про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних силах України, базова військова підготовка є обов’язковою підготовкою для осіб, які не проходили військової служби. Про те, що передбачає така підготовка та як вона проводиться – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Що таке базова загальновійськова підготовка

Порядок проведення загальновійськової підготовки громадян України до національного спротиву регулюється Законом України №1702-IX Про основи національного спротиву від 16.07.2021.

Згідно із законом, загальновійськова підготовка громадян здійснюється в мирний час та особливий період незалежно від політичних та інших вподобань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання.

Зараз дивляться

Базову загальновійськову підготовку проходять:

  • громадяни призовного віку;
  • військовозобов’язані;
  • резервісти;
  • інші категорії громадян, які виявили бажання долучитися до національного спротиву.

Базова підготовка має на меті підготувати громадянина, здатного виконувати завдання як у мирний, так і воєнний час у бойових умовах. Вона надає громадянам первинні знання, уміння та навички:

  • поводження зі зброєю та її застосування;
  • дії на полі бою (пересування та орієнтування на місцевості);
  • надання домедичної допомоги;
  • надання первинної психологічної допомоги та самодопомоги;
  • поводження з саморобними вибуховими пристроями;
  • дотримання норм міжнародного гуманітарного права і правил ведення війни.

Організація і проведення базової загальновійськової підготовки

Базова підготовка організовується та проводиться під загальним керівництвом Міноборони разом з органами виконавчої влади, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, волонтерськими, громадськими та спортивними організаціями.

В рамках базової підготовки проводяться навчальні заняття із загально-військових дисциплін та навчальні збори (в тому числі практика ведення стрільби бойовими патронами на полігонах, стрільбищах або у тирах). Причому на практичні заняття повинно бути відведено не менш ніж 70% навчального часу.

Матеріально-технічне забезпечення базової загальновійськової підготовки проводиться за рахунок Міноборони. Громадяни, що проходять підготовку, повинні бути забезпечені:

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  • інструкторами;
  • індивідуальною штатною зброєю;
  • боєприпасами;
  • навчальною матеріально-технічною базою.

За рахунок місцевих бюджетів організовується перевезення до місць проведення занять та у зворотному напрямку.

Військові навчання, підготовка
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