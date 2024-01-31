Базова військова підготовка: хто має проходити і як це відбувається
Згідно з Інструкцією про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних силах України, базова військова підготовка є обов’язковою підготовкою для осіб, які не проходили військової служби. Про те, що передбачає така підготовка та як вона проводиться – читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Що таке базова загальновійськова підготовка
Порядок проведення загальновійськової підготовки громадян України до національного спротиву регулюється Законом України №1702-IX Про основи національного спротиву від 16.07.2021.
Згідно із законом, загальновійськова підготовка громадян здійснюється в мирний час та особливий період незалежно від політичних та інших вподобань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання.
Базову загальновійськову підготовку проходять:
- громадяни призовного віку;
- військовозобов’язані;
- резервісти;
- інші категорії громадян, які виявили бажання долучитися до національного спротиву.
Базова підготовка має на меті підготувати громадянина, здатного виконувати завдання як у мирний, так і воєнний час у бойових умовах. Вона надає громадянам первинні знання, уміння та навички:
- поводження зі зброєю та її застосування;
- дії на полі бою (пересування та орієнтування на місцевості);
- надання домедичної допомоги;
- надання первинної психологічної допомоги та самодопомоги;
- поводження з саморобними вибуховими пристроями;
- дотримання норм міжнародного гуманітарного права і правил ведення війни.
Організація і проведення базової загальновійськової підготовки
Базова підготовка організовується та проводиться під загальним керівництвом Міноборони разом з органами виконавчої влади, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, волонтерськими, громадськими та спортивними організаціями.
В рамках базової підготовки проводяться навчальні заняття із загально-військових дисциплін та навчальні збори (в тому числі практика ведення стрільби бойовими патронами на полігонах, стрільбищах або у тирах). Причому на практичні заняття повинно бути відведено не менш ніж 70% навчального часу.
Матеріально-технічне забезпечення базової загальновійськової підготовки проводиться за рахунок Міноборони. Громадяни, що проходять підготовку, повинні бути забезпечені:
- інструкторами;
- індивідуальною штатною зброєю;
- боєприпасами;
- навчальною матеріально-технічною базою.
За рахунок місцевих бюджетів організовується перевезення до місць проведення занять та у зворотному напрямку.