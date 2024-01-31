Головні події ночі 31 січня: нічна атака Шахедів та вибухи у Харкові

Україна пережила ще одну нічну атаку ворожих дронів Шахед, у Харкові пролунали потужні вибухи, а до Верховної Ради внесли новий законопроєкт про мобілізацію.

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Сили оборони знищили 14 ворожих дронів

У ніч на 31 січня росіяни атакували 20-ма ударними БпЛА типу Shahed-136/131 з напрямків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ – Росія, та з мису Чауда. А також трьома балістичними ракетами Іскандер-М з Криму та Воронезької області.

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Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 14 ворожих БпЛА у межах Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської, Кіровоградської та Харківської областей.

Вибухи в Харкові вночі 30 січня

Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що ворог атакував житловий район міста.

– Удар шахеда по місту. Район житлової забудови, є пожежа на місті потрапляння. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється, – йдеться у повідомленні.

Окупанти спрямували на область мінімум 6 ворожих БПЛА.

Мобілізація з 25 років

В Україні планують змінити призовний вік чоловіків з 27 до 25 років. А на громадян України, які ухиляються від мобілізації хочуть накладати певні обмеження через суд.

Про це йдеться в законопроєкті №10449 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку, текст якого оприлюднено на сайті Верховної Ради.

ЗСУ відновили втрачені позиції поблизу Горлівки – ISW

На геолокаційних відеозаписах, опублікованих 29 січня, видно, що українські війська атакували і захопили кілька позицій приблизно за три кілометри на північний захід від Горлівки. Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 707-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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