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Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Карта бойових дій на 31 січня 2024 – ситуація на фронті

війна військовий зсу
Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби відбулося 88 бойових зіткнень.

Карта бойових дій в Україні на 31 січня 2024

Карта бойових дій на 31 січня 2024 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 31 січня 2024 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 31 січня 2024 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 31 січня 2024 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 31 січня 2024 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 31 січня 2024 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 31 січня 2024 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 31 січня 2024 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 31 січня 2024 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 31 січня 2024 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 31 січня 2024 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 31 січня 2024 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 31 січня 2024 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 31 січня 2024 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 31 січня 2024 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 31 січня 2024 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 31 січня 2024 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 31 січня 2024 – ситуація на фронті

Ситуація в Україні на 31 січня 2024

На Куп’янському напрямку відбито 5 атак ворога біля Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 7 атак окупантів в районах Тернів та Ямполівки Донецької області.

Зараз дивляться

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 6 атак противника поблизу Богданівки та Кліщіївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат.

Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 26 атак в районі Авдіївки та ще 11 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 16 атак.

На Шахтарському та Запорізькому напрямках ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

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На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 15 безуспішних штурмових дій.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 707-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: ISW, Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, ЗСУ
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