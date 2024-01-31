Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Ми рекомендуємо
Незалежність боронили студенти: як бій під Крутами став символом боротьби за Україну
Терміново
Вибухи у Полтаві: в ОВА прокоментували удар РФ
На Сумщині армія РФ вбила останнього жителя села Степок
Кабмін затвердив новий проєкт закону про мобілізацію та направив його до ВР – Гончаренко
Кубок Азії-2023 з футболу: фаворити, де дивитися та розклад матчів
Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Кого не призовуть за новим законопроєктом про мобілізацію №10449

мобілізація
Фото: УНІАН

Оновлений урядом варіант законопроєкту щодо мобілізації розширює перелік осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

Це випливає з проєкту закону №10449, який було опубліковано на сайті Верховної Ради України.

Згідно з документом, призову не підлягають військовозобов’язані керівники міністерств та їхні заступники, керівники держорганів, органів державного управління, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, а також судді, судді Конституційного суду, члени Вищої Ради правосуддя (ВРП), Вищої кваліфікаційної комісії суддів, дисциплінарні інспектори ВРП.

Зараз дивляться

Додатково від призову були звільнені працівники Державної спеціальної служби транспорту, Міністерства внутрішніх справ, а також установ експертної служби МВС.

Щодо осіб, які здобувають освіту, то на військову службу не призиватимуть здобувачів фахової (професійно-технічної), фахової вищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формами навчання та здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий. Це не поширюється на аспірантів, які здобувають рівень освіти коштом фізосіб або юросіб на умовах контракту, а також на докторантів та осіб, зарахованих на навчання в інтернатуру.

У законопроєкті також зазначено, що протягом двох років призову на військову службу не підлягають військовозобов’язані, які проходили військову службу під час дії правового режиму воєнного стану та звільнені зі служби в запас у зв’язку із закінченням строку військової служби. Утім, ці особи можуть бути призвані на військову службу добровільно.

Проєкт закону передбачає, що мобілізація також не поширюється на жінок і чоловіків, у яких на утриманні перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, крім тих, хто має заборгованість зі сплати елементів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці.

Від мобілізації також звільняються жінки та чоловіки, які мають дитину (дітей) віком до 18 років, якщо другий з батьків такої дитини (дітей) помер, позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісти або оголошений померлим.

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!

Крім того, мобілізації не підлягають усиновителі, які утримують дітей, які на момент усиновлення були дітьми-сиротами або дітьми, позбавленими батьківського піклування; опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі.

Оновлений варіант документа також пропонує, що особи з інвалідністю в особливий період можуть бути прийняті на військову службу за контрактом.

Примітно, що в документі немає змін щодо мобілізації народних депутатів Верховної Ради.

Нагадаємо, увечері 30 січня уряд представив Верховній Раді оновлений варіант законопроєкту про мобілізацію, до якого було внесено безліч змін.

Що саме пропонується в новому проекті закону від Кабміну – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Верховна Рада
Війна в Україні, Верховна Рада, ЗСУ, Мобілізація, уряд
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Мобілізація жінок: які зміни передбачено в законопроєкті 10449
Кого не призовуть за новим законопроєктом про мобілізацію №10449
Головні події ночі 31 січня: нічна атака Шахедів та вибухи у Харкові
Головне за ніч 31 січня 2024
Вночі РФ атакувала Україну 20 Шахедами та балістикою: скільки цілей вдалося збити
Протиповітряна оборона України
ЗСУ відновили втрачені позиції поблизу Горлівки – ISW
військові ЗСУ
Карта бойових дій на 31 січня 2024 – ситуація на фронті
війна військовий зсу

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь