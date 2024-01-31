Кого не призвуть за новим законопроєктом про мобілізацію № 10449

Оновлений урядом варіант законопроєкту щодо мобілізації розширює перелік осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

Це випливає з проєкту закону № 10449, який було опубліковано на сайті Верховної Ради України.

Згідно з документом, призову не підлягають військовозобов’язані керівники міністерств та їхні заступники, керівники держорганів, органів державного управління, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, а також судді, судді Конституційного суду, члени Вищої ради правосуддя (ВРП), Вищої кваліфікаційної комісії суддів, дисциплінарні інспектори ВРП.

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Додатково від призову були звільнені працівники Державної спеціальної служби транспорту, Міністерства внутрішніх справ, а також установ експертної служби МВС.

Щодо осіб, які здобувають освіту, то на військову службу не призиватимуть здобувачів фахової (професійно-технічної), фахової вищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формами навчання та здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий. Це не поширюється на аспірантів, які здобувають рівень освіти коштом фізосіб або юросіб на умовах контракту, а також на докторантів та осіб, зарахованих на навчання в інтернатуру.

У законопроєкті також зазначено, що протягом двох років призову на військову службу не підлягають військовозобов’язані, які проходили військову службу під час дії правового режиму воєнного стану та звільнені зі служби в запас у зв’язку із закінченням строку військової служби. Утім ці особи можуть бути призвані на військову службу добровільно.

Проєкт закону передбачає, що мобілізація також не поширюється на жінок і чоловіків, у яких на утриманні перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, крім тих, хто має заборгованість зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці.

Від мобілізації також звільняються жінки та чоловіки, які мають дитину (дітей) віком до 18 років, якщо другий з батьків такої дитини (дітей) помер, позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісти або оголошений померлим.

Крім того, мобілізації не підлягають усиновителі, які утримують дітей, які на момент усиновлення були дітьми-сиротами або дітьми, позбавленими батьківського піклування; опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі.

Оновлений варіант документа також пропонує, що особи з інвалідністю в особливий період можуть бути прийняті на військову службу за контрактом.

Примітно, що в документі немає змін щодо мобілізації народних депутатів Верховної Ради.

Нагадаємо, увечері 30 січня уряд представив Верховній Раді оновлений варіант законопроєкту про мобілізацію, до якого було внесено безліч змін.

Що саме пропонується в новому проєкті закону від Кабміну – читайте на Фактах ICTV.

Джерело : Верховна Рада

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