Пошкоджено склади, чоловік в реанімації: наслідки удару Шахедів по півдню України
Вночі 31 січня РФ дронами вдарила по півдню України. В результаті пошкоджено склади підприємства, є поранений.
Про це повідомили Сили оборони Півдня.
Підрозділами ППО збито сім БпЛА типу Shahed-131/136: п’ять на Миколаївщині і два на Кіровоградщині.
Внаслідок влучання по Снігурівській громаді в Баштанському районі Миколаївщини пошкоджено склади сільськогосподарського підприємства та будівлю магазина.
Поранення дістав охоронець торговельного павільйону. За даними глави ОВА Віталія Кіма, наразі чоловік у тяжкому стані, йому надається вся необхідна медична допомога.
Пожежу вже ліквідували.
Загалом у ніч на 31 січня РФ атакувала Україну 20 ударними безпілотниками типу Shahed-136/131 та трьома балістичними ракетами Іскандер-М. Знищити вдалось 14 ворожих БпЛА.
Джерело: Сили оборони півдня України
Фото: Сили оборони півдня України