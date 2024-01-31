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Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Пошкоджено склади, чоловік в реанімації: наслідки удару Шахедів по півдню України

Пошкоджено склади, чоловік в реанімації: наслідки удару Шахедів по півдню України

Вночі 31 січня РФ дронами вдарила по півдню України. В результаті пошкоджено склади підприємства, є поранений.

Про це повідомили Сили оборони Півдня.

Підрозділами ППО збито сім БпЛА типу Shahed-131/136: п’ять на Миколаївщині і два на Кіровоградщині.

Зараз дивляться

Внаслідок влучання по Снігурівській громаді в Баштанському районі Миколаївщини пошкоджено склади сільськогосподарського підприємства та будівлю магазина.

Поранення дістав охоронець торговельного павільйону. За даними глави ОВА Віталія Кіма, наразі чоловік у тяжкому стані, йому надається вся необхідна медична допомога.

Пожежу вже ліквідували.

Пошкоджено склади, чоловік в реанімації: наслідки удару Шахедів по півдню України
Пошкоджено склади, чоловік в реанімації: наслідки удару Шахедів по півдню України
Пошкоджено склади, чоловік в реанімації: наслідки удару Шахедів по півдню України
Пошкоджено склади, чоловік в реанімації: наслідки удару Шахедів по півдню України
Пошкоджено склади, чоловік в реанімації: наслідки удару Шахедів по півдню України
Пошкоджено склади, чоловік в реанімації: наслідки удару Шахедів по півдню України

Загалом у ніч на 31 січня РФ атакувала Україну 20 ударними безпілотниками типу Shahed-136/131 та трьома балістичними ракетами Іскандер-М. Знищити вдалось 14 ворожих БпЛА.

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Джерело: Сили оборони півдня України

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Фото: Сили оборони півдня України

Війна в Україні, Кіровоградська область, Миколаївська область
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