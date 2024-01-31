Українців за кордоном зобов’яжуть стати на військовий облік – законопроєкт про мобілізацію

В Україні планують зобов’язати громадян, які перебувають на військовому обліку, звіряти власні дані в територіальному центрі комплектування і соціальної підтримки (ТЦК і СП), центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) або електронному кабінеті. Водночас українців за кордоном хочуть зобов’язати стати на військовий облік.

Про це йдеться в розділі Прикінцеві та перехідні положення законопроєкту №10449 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку, внесеному на розгляд Верховної Ради.

Облік громадян України – що передбачено законопроєктом 10449

Кабінет міністрів України пропонує зобов’язати призовників, військовозобов’язаних і резервістів пройти звірення даних протягом 60 днів після набрання чинності законопроєктом про мобілізацію.

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Якщо громадянин перебуває в Україні, тоді його хочуть зобов’язати уточнити адресу проживання, номери телефонів, адреси електронної пошти (за наявності), інші військово-облікові дані самостійно в ТЦК або ЦНАП.

Якщо чоловік перебуває за кордоном, тоді йому пропонують повідомити про свої дані через офіційну електронну адресу або номер телефону, зазначені на офіційному сайті ТЦК за місцем перебування на військовому обліку.

Проте незалежно від того, де перебуває українець, передбачено проходження звірки облікових даних в електронному кабінеті призовника, військовозобов’язаного та резервіста без прибуття до приміщення ТЦК.

Що робитимуть українці за кордоном – законопроєкт про мобілізацію

Згідно з законопроєктом №10449, передбачено обов’язкову постановку на військовий облік громадян України, які тимчасово та постійно перебувають за кордоном.

Зокрема, громадян України, яких зняли з обліку через вибуття з країни на понад три місяці, хочуть зобов’язати стати на воєнний облік протягом 30 днів з дня набрання чинності постанови Кабінету міністрів.

Проте за положеннями нового законопроєкту, під час дії воєнного стану вони матимуть право на безперешкодний в’їзд та виїзд з території України.

Джерело : Верховна Рада

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