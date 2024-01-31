Вночі РФ атакувала Україну 20 Шахедами та балістикою: скільки цілей вдалося збити

У ніч на 31 січня РФ атакувала Україну 20 ударними безпілотниками типу Shahed-136/131 та трьома балістичними ракетами Іскандер-М.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Дрони окупанти запускали з трьох напрямків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ – РФ, Чауда – Крим. Ракети летіли з окупованого Криму та Воронезької області (РФ).

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– Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 14 ворожих БпЛА у межах Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської, Кіровоградської та Харківської областей, – йдеться у повідомленні.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 707-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

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