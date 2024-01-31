Вибух у Шевченківському райсуді Києва: судитимуть шістьох працівників СІЗО

ДБР завершило розслідування провадження щодо вибухів у Шевченківському райсуді Києва 5 липні 2023 року, внаслідок чого загинув Ігор Гуменюк – підозрюваним у справі про підрив гранати біля Верховної Ради в 2015 році, коли загинули троє нацгвардійців.

До суду направлені обвинувальні вироки щодо шести співробітників Київського слідчого ізолятора.

Троє з них обвинувачуються у службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки, їм загрожує до 5 років позбавлення волі.

Зараз дивляться

Інші троє – у службовому підроблені. Санкція статті передбачає позбавлення волі до 3 років.

Що встановлено під час розслідування

Слідчі ДБР відновили щосекундну хронологію подій 5 липня 2023 року, коли у конвойному приміщенні Шевченківського районного суду Києва здетонували саморобні вибухові пристрої.

Вибух вчинив утримуваний в київському СІЗО підсудний Ігор Гуменюк. Цього дня йому мали продовжити йому термін перебування під вартою. Внаслідок підриву він загинув, двоє співробітників спецпідрозділу Нацполіції дістали поранень. Значних пошкоджень зазнало приміщення та майно суду.

За даними слідства, Гуменюку вдалось пронести саморобну вибухівку до приміщення суду через службову недбалість співробітників слідчого ізолятора та конвойної служби.

Тобто підсудного вивели з камери та повели до корпусу, де його передали конвойній службі Нацгвардії без обшуку речей, зокрема наплічника.

Не провели такий обшук і працівники конвойної служби. Їх навіть не здивував той факт, що за температури +28 людина, яку вони конвоювали, була одягнена у теплий светр.

– Також під час обшуків у камері, де утримували обвинуваченого, правоохоронці вилучили гліцерин, каніфоль, електричні проводи та інші хімічні речовини, частина яких, згідно з експертними дослідженнями, входила до складу саморобних вибухових пристроїв, які здетонували у суді, – кажуть в ДБР.

Заборонені речі опинилися в камері Гуменюка через неналежне виконання службових обов’язків співробітниками слідчого ізолятора – троє з них тривалий час “підробляли обов’язкові акти обшуків камерних приміщень, а фактично перевірки не проводили”.

Відповідно, утримувані в СІЗО мали можливість користуватися забороненими речами та предметами, які їм різними шляхами передавали з волі.

Хто вже отримав вироки

4 грудня 2023 року суд виніс вироки двом обвинуваченим у провадженні – офіцеру та сержанту Національної гвардії України (начальник судової варти та його помічник).

Начальнику судової варти призначено покарання у вигляді арешту терміном на 6 місяців, а його помічнику – терміном на 2 місяці з відбуванням покарання на гауптвахті.

Джерело : ДБР

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.