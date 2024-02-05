Юлія Захарченко, редакторка стрічки
Глава євродипломатії Боррель анонсував візит до України
Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель анонсував візит на територію України.
Про це глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив під час пресконференції з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським.
Візит Борреля в Україну
За словами Борреля, зараз він перебуває на шляху до Києва, однак не уточнив подробиці того, коли саме прибуде в Україну.
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Журналісти припустили, що європейський дипломат прибуде на територію України вже у вівторок, 6 лютого 2024 року.
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