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Україна
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Глава євродипломатії Боррель анонсував візит до України

Глава євродипломатії Боррель анонсував візит до України
Фото: Урядовий портал

Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель анонсував візит на територію України.

Про це глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив під час пресконференції з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським.

Візит Борреля в Україну

За словами Борреля, зараз він перебуває на шляху до Києва, однак не уточнив подробиці того, коли саме прибуде в Україну.

Зараз дивляться

Журналісти припустили, що європейський дипломат прибуде на територію України вже у вівторок, 6 лютого 2024 року.

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Європейський Союз, Війна в Україні, Жозеп Боррель, Київ, Україна, Україна-ЄС
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