Глава євродипломатії Боррель анонсував візит до України

Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель анонсував візит на територію України.

Про це глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив під час пресконференції з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським.

Візит Борреля в Україну

За словами Борреля, зараз він перебуває на шляху до Києва, однак не уточнив подробиці того, коли саме прибуде в Україну.

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Журналісти припустили, що європейський дипломат прибуде на територію України вже у вівторок, 6 лютого 2024 року.

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