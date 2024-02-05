Карта бойових дій на 5 лютого 2024 року – ситуація на фронті

Упродовж минулої доби на фронті відбулося 78 бойових зіткнень.

Такі дані станом на 5 лютого повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Більше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація на цей час, дивіться на картах бойових дій.

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Карти бойових дій в Україні на 5 лютого 2024

Ситуація в Україні на 5 лютого 2024

Оперативно-стратегічне угруповання військ Північ

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність задля недопущення перекидання українських військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж держкордону в Бєлгородській області РФ.

Оперативно-стратегічне угруповання військ Хортиця

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Лиманському напрямку українські військові відбили три ворожі атаки в районі Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили три атаки окупантів біля населених пунктів Богданівка та Кліщіївка Донецької області.

Оперативно-стратегічне угруповання військ Таврія

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку.

Збройні сили України стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат.

Так, Сили оборони впродовж минулої доби відбили 31 атаку загарбників у районі Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 13 атак – поблизу Тоненького, Сєверного, Першотравневого, Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські військові продовжують стримувати окупантів неподалік Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області – там відбито 14 атак.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили чотири атаки росіян північніше Приютного та Роботиного Запорізької області.

Оперативно-стратегічне угруповання військ Одеса

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримувати позиції та відбивати штурми окупаційних військ.

Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій.

Так, упродовж минулої доби ворог здійснив три провальні штурми.

Водночас українські воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Втрати РФ на 5 лютого 2024

особового складу ‒ близько 389 560 (+810),

танків ‒ 6 348 (+5),

бойових броньованих машин ‒ 11 822 (+4),

артилерійських систем – 9 349 (+18),

реактивних систем залпового вогню – 979,

засобів протиповітряної оборони ‒ 664 (+1),

літаків – 332,

гелікоптерів – 324,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 7 173,

крилатих ракет ‒ 1 848,

кораблів (катерів) ‒ 24,

підводних човнів ‒ 1,

автомобільної техніки та автоцистерн – 12 412 (+19),

спеціальної техніки ‒ 1 486 (+7).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 712-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: 120 ОБрТрО

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