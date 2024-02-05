Скільки областей в Україні: адміністративно-територіальний устрій країни
Україна – це найбільша країна серед повністю розташованих у Європі. Її площа становить 603 700 км², а територія охоплює південний захід Східноєвропейської рівнини, частину Східних Карпат та Кримські гори.
Про те, на які адміністративно-територіальні одиниці поділено територію України, читайте у матеріалі Фактів ICTV.
Скільки областей в Україні
Згідно з Конституцією України, її територія складається з 24 областей, Автономної Республіки Крим та двох міст зі спеціальним статусом – столиці держави Києва та Севастополя.
Незважаючи на анексію Криму та Донбасу, а також окупацію частини українських земель на Сході та Півдні країни внаслідок повномасштабного вторгнення Росії, ці території все одно юридично є частиною України.
Області України поділено на райони (від 3 до 8). У кожній області та районі є населений пункт, який виконує функцію столиці територіальної одиниці, де розташовані органи влади обласного та районного значення.
Найменша область України за площею – Чернівецька (8 097 км2), а найбільша – Одеська (33 310 км2).
Перелік областей України
До списку областей України входять 25 адміністративно-територіальних одиниць. Наводимо їх список в алфавітному порядку:
- Автономна Республіка Крим, столиця – Сімферополь;
- Вінницька, обласний центр – Вінниця;
- Волинська, обласний центр – Луцьк;
- Дніпропетровська, обласний центр – Дніпро;
- Донецька, обласний центр – Донецьк;
- Житомирська, обласний центр – Житомир;
- Закарпатська, обласний центр – Ужгород;
- Запорізька, обласний центр – Запоріжжя;
- Івано-Франківська, обласний центр – Івано-Франківськ;
- Київська, обласний центр – Київ;
- Кіровоградська, обласний центр – Кропивницький;
- Луганська, обласний центр – Луганськ;
- Львівська, обласний центр – Львів;
- Миколаївська, обласний центр – Миколаїв;
- Одеська, обласний центр – Одеса;
- Полтавська, обласний центр – Полтава;
- Рівненська, обласний центр – Рівне;
- Сумська, обласний центр – Суми;
- Тернопільська, обласний центр – Тернопіль;
- Харківська, обласний центр – Харків;
- Херсонська, обласний центр – Херсон;
- Хмельницька, обласний центр – Хмельницький;
- Черкаська, обласний центр – Черкаси;
- Чернівецька, обласний центр – Чернівці;
- Чернігівська, обласний центр – Чернігів.