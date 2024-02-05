Це питання менеджменту, Україні потрібна свіжа енергія: Зеленський про відставку Лапутіної

Україні потрібні сила, свіжа енергія й достатнє лідерство в кожній сфері. Українці повинні перемогти в цій війні та зробити цього року максимум, тобто навіть більше, ніж можливо.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у відеозверненні за підсумками 712 доби повномасштабної війни Росії проти України, коментуючи відставку міністра у справах ветеранів Юлії Лапутіної.

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Відставка міністра у справах ветеранів

– Ми обговорили з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем посилення політики героїв – ветеранів. Кроки, які подолають наявні проблеми в цій сфері й додадуть упевненості нашим людям. Кроки перезавантаження – і не лише в цьому напрямі. За всієї поваги до міністра – це питання менеджменту, – наголосив президент.

Робоча поїздка по Україні

Президент провів робочий день у трьох українських регіонах: Дніпропетровській, Кіровоградській і Черкаській областях.

– Всюди серед головних питань – зміцнення засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ), посилення нашої ППО. Кілька важливих доручень щодо цього є сьогодні, – наголосив верховний головнокомандувач.

Візит у Дніпро

У Дніпрі президент відвідав місцевий ліцей. За його словами, там він побачив важливий настрій щодо майбутнього України.

– Дніпро – дуже приємно відвідати ліцей Синергія. Подякував вчителям, поговорив з учнями. Важливий настрій – настрій нашого майбутнього, нашої держави, – наголосив Володимир Зеленський.

Нарада в Кропивницькому

У Кропивницькому президент провів безпекову нараду щодо ситуації в області. Зміст наради був такий, що зачіпає ситуацію в інших областях та критичних галузях української економіки.

Там приділили увагу стабільному постачанню води, роботі шахт і відновленню виробництв.

– Доручив главі уряду України провести окрему нараду саме щодо Кіровоградської області. Це забезпечення якісного та стабільного водопостачання, роботи шахт урановидобувних, захисту працівників. Доповідь – за тиждень. Я вдячний усім, хто забезпечує допомогу в будівництві фортифікацій у прифронтових областях, зокрема Запоріжжі. Обговорили економіку: держава має підтримати відновлення українських виробництв, – пояснив президент.

Засідання в Черкасах

У Черкасах президент взяв участь у регіональному засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад. Там приділили увагу головним питанням про роботу й розвиток у регіоні.

– Були тут, на засіданні, перша віцепрем’єр-міністр і міністр аграрної політики. Брали участь у Конгресі представники обласного бізнесу. Це зараз один з пріоритетів держави – дати максимум можливостей підприємцям працювати заради економічного зростання та створення робочих місць, – наголосив Зеленський.

Економічна стійкість

Президент пояснив, що торік держава забезпечила основу для економічної стійкості України. Працює морський коридор, через який уже експортовано понад 12 млн тонн вантажів водними шляхами.

Забезпечено захист енергетиці, зокрема Україна опалювальний сезон взимку цього року проходить значно стабільніше, ніж було торік.

– Стійкість економіки, соціальна стійкість України – це елементи державної стійкості у війні. Я вдячний кожному підприємцю, розробнику, усім людям, які створили Україні нову галузь – дронів, хто створює нову потужну РЕБ, усім айтівцям, які стали оборонцями. Уряд підтримає цю роботу на максимум. Я дякую всім, хто б’ється заради нашої держави й людей, – наголосив верховний головнокомандувач.

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