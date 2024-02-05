Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) сумніваються в тому, що російський оборонно-промисловий комплекс може забезпечити більшу мобілізацію в РФ.

– Росія матиме можливість розширити свою ОПБ і накопичити ресурси, якщо підтримуватиме ініціативу на всьому театрі воєнних дій протягом 2024 року, хоча навряд чи достатньою мірою, щоб забезпечити великі маси мобілізованих резервістів або призовників цього року, – кажуть вони.

Свої висновки вони зробили, зокрема на основі оцінки військового експерта, координатора групи Інформаційний спротив Костянтина Машовця, який заявив, що російський ОПК здатен виробляти близько 250-300 “нових і ретельно модернізованих” танків на рік та ще приблизно стільки ж капітально відремонтувати.

Водночас, на його думку, оборонні підприємства країни-агресора не можуть виробляти достатньо матеріалів для оснащення великих резервів, якщо раптом виникне така потреба.

– Навіть з урахуванням цих більш високих оцінок російська оборонно-промислова база навряд чи здатна підтримати більшу мобілізацію особового складу і, ймовірно, потребуватиме значного розширення для підтримки більш масштабних наступальних операцій, які вимагатимуть використання більших резервів особового складу, – підсумували аналітики.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 712-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : ISW

