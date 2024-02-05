Українські розробники – учасники оборонного кластеру Brave1 створили стратегічний ударний дрон Shoolika mk6. Він може завдавати точних ударів і є особливо ефективним у нічних операціях.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Зазначено, що дрон має дальність дії до 10 км та може нести навантаження до 6 кг. Окрім того, у безпілотника високоточна система керування та хороша стійкість до впливу РЕБ.

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– Сили оборони вже випробували Shoolika mk6 і дали свій фідбек: дрон важливий для тактичних операцій, особливо в нічний час, – додав міністр.

За словами Федорова, БпЛА кодифікується НАТО. У планах — покращити систему штучного інтелекту для автономних місій і камер, щоб краще шукати цілі та змінювати курс для коригування ударів з повітря.

Раніше Служба безпеки України продемонструвала ще один морський дрон, який використовує для атак по російських цілях у Чорному морі. Морський безпілотник отримав назву Мамай.

Фото: Михайло Федоров

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