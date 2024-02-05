Як оформити інвалідність в Україні 2024: куди звертатися та які документи необхідні

Інвалідність — втрата здоров’я, що призводить до обмеження життєдіяльності особи у зв’язку із травмою або її наслідками, захворюванням, вродженими вадами тощо. Згідно із законом України, держава зобов’язана створити умови для реалізації прав людей з інвалідністю на рівні з іншими громадянами та забезпечити їм соціальний захист.

Як оформити інвалідність в Україні у 2024 році, куди звертатися та які документи знадобляться — читайте на Фактах ICTV.

Як оформити інвалідність в Україні 2024: офлайн та онлайн

Станом на 2021 рік в Україні налічувалося більше 2,7 млн людей з інвалідністю. Під час війни ця цифра суттєво зросла. Люди з інвалідністю мають право на певні соціальні гарантії, що передбачені державою. Щоб їх отримати, потрібно оформити відповідну групу інвалідності.

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Окрім людей, що здобули інвалідність внаслідок вроджених вад, травми, захворювання, отримати довідку також можуть люди, що отримали травму чи поранення внаслідок військової агресії (артобстрілу, ракетного бомбардування тощо).

Оформити інвалідність у 2024 році можна офлайн або онлайн.

Як оформити інвалідність у воєнний час офлайн

Для оформлення інвалідності офлайн необхідно звернутися до закладів охорони здоров’я за місцем проживання. Після діагностики та лікування, що підтвердить стійке порушення функцій організму, людина отримає направлення на експертне обстеження в органах медико-соціальної експертизи Міністерства охорони здоров’я України.

На МСЕК подаються документи, які підтверджують основний діагноз, а саме виписні епікризи зі стаціонарів, виписки з амбулаторної карти хворого.

У кожному конкретному випадку це можуть бути:

результати спеціальних досліджень;

консультативні висновки;

висновки обласної ЛКК;

свідоцтво про хворобу ВЛК.

На МСЕК необхідні такі документи:

документ і його копія, що засвідчує особу;

медична карта амбулаторного хворого (форма 025/о);

завірена копія трудової книжки;

копія посвідчення ліквідатора аварії на ЧАЕС (за наявності);

копія посвідчення учасника бойових дій (за наявності).

Необхідна буде заповнена форма направлення 088/о. Вона має бути підписана головою лікарсько-консультативної комісії (ЛКК), членами комісії та завірена печаткою лікувального закладу. Також знадобляться оригінали всіх документів, які вписані в форму 088/о.

Для оформлення інвалідності дитини додатково необхідно мати документ, що засвідчує особу батьків дитини або її законних представників.

Комісія проводить огляд з дня надходження направлення ЛКК протягом п’яти робочих днів та ухвалює відповідне рішення. Далі для медико-соціальної експертизи комісія готує медичний висновок щодо надання певної групи інвалідності або про її відсутність, а також готує індивідуальну програму реабілітації людини з інвалідністю.

Зверніть увагу! Комісію МСЕК можна проходити незалежно від місця реєстрації, проживання чи перебування особи, що звертається для встановлення інвалідності.

Як оформити інвалідність в Україні онлайн

Якщо людина за станом здоров’я або з інших причин не може з’явитися до МСЕК, обстеження можуть провести вдома або у стаціонарі, де вона перебуває. Для заочного прийняття рішення МСЕК необхідна згода людини, що оформлює інвалідність, і матеріали її медичної справи.

Зверніть увагу — цю інформацію лікарсько-консультативна комісія має попередньо вказати у формі з інформацією про пацієнта.

Щоб отримати статус людини з інвалідністю в Україні онлайн, потрібно виконати кілька кроків, які регулюються Постановою Кабінету міністрів України №1317 та Інструкцією МОЗ №561. Проте точного переліку, коли саме комісія може прийняти заочне рішення, в Інструкції про встановлення груп інвалідності немає. Тому в кожному випадку таку можливість розглядають індивідуально.

Коли не можна віддалено оформити інвалідність у воєнний час в Україні

Особа обов’язково має з’явитися на обстеження, якщо її хвороба спричинена:

професійним захворюванням;

нещасним випадком на виробництві;

захворюванням, що пов’язане з радіоактивним опроміненням внаслідок Чорнобильської катастрофи;

захворюванням, одержаним під час проходження військової служби чи служби в органах внутрішніх справ, органах і підрозділах цивільного захисту, державної безпеки, державній пожежній охороні чи Держспецзв’язку.

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