Атака по Золочеву та новий механізм бронювання від мобілізації: події ночі 6 лютого

В Україні хочуть розробити новий і справедливий механізм бронювання працівників, а новий законопроєкт про мобілізацію визнали таким, що містить корупційні ризики.

Детальніше про головні події ночі читайте в добірці від Фактів ICTV.

РФ обстріляла Золочів: під завалами зруйнованого готелю шукають людину

Уночі 6 лютого російські окупанти завдали ударів по Золочеву Харківської області.

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У селищі зруйновано триповерховий готель.

Під завалами попередньо перебуває людина, трьох осіб врятували – двох жінок та чоловіка.

Також сталося загоряння фасаду магазину. Триває ліквідація наслідків ударів.

В Україні планують розробити новий механізм бронювання працівників – Зеленський

В Україні планують розробити новий і справедливий механізм бронювання працівників підприємств, які підлягають військовому призову.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

– Ми підтримуємо воїнів, але без людей, які працюють, не буде заробітних плат. Зберігати економіку дуже потрібно. Але при цьому ми повинні не забувати: ми не можемо залишити хлопців на передовій без ротації. Це дуже важливо – пріоритет, – пояснив глава держави.

За словами верховного головнокомандувача, через ці причини в Україні дотримуються певної формули: або воювати, або працювати на державу. Президент пояснив, що важливо знайти формат підтримки бізнесу, який працює відкрито та сплачує податки.

– Я попросив економістів і правоохоронців розробити особливий підхід до бізнесу, який повністю працює “в білу”. Чесного українського бізнесу, щоб до таких людей на час війни не було питань від податківців і правоохоронців, – наголосив Володимир Зеленський.

Законопроєкт про мобілізацію містить корупційні ризики – Антикорупційний комітет ВР

Антикорупційний комітет Верховної Ради розглянув оновлений законопроєкт про мобілізацію 10449 та визнав, що він містить корупційні ризики, повідомила народний депутат від фракції Європейська солідарність Вікторія Сюмар.

— Фактично і Міноборони та Генштаб визнали, що норма про демобілізацію через 36 місяців є декларативною. По суті, військовослужбовець через 36 місяців має право лише написати рапорт про звільнення. Але рішення кого і коли демобілізувати вирішуватиме ставка Верховного головнокомандувача, – зазначила нардеп.

Буданов закликав Канаду передати Україні ракети CRV7, які хочуть утилізувати

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов закликав Канаду передати Україні ракети CRV7.

У країні зараз тривають дискусії про можливе знешкодження понад 80 тис. ракет CRV7. Проте керівник ГУР Міноборони звернув увагу, що ця зброя була б корисною у захисті України від атак терористичної Росії.

Водночас передавання ракет CRV7 Україні допомогло б заощадити кошти канадських платників податків, які планують витратити на утилізацію озброєння. Кирило Буданов висловив сподівання, що це буде взаємовигідно для обох країн.

Канадські офіційні особи заявили, що розглядають запит, але попередили, що CRV7 вже зберігають десятиліття, тому зазначені ракети є небезпечними для використання та транспортування.

Проте близько 8 тис. ракет CRV7 все ще мають боєголовки в хорошому стані та можуть бути надіслані Україні в найкоротші терміни.

Повний драфт програми на виділення €50 млрд Україні від ЄС вже готовий – Свириденко

Повний драфт програми про виділення Україні підтримки у розмірі €50 млрд від Європейського Союзу вже готовий. Зараз триває тріалог між Європейською радою, Єврокомісією та Європейським парламентом щодо його остаточного затвердження.

Про це заявила міністр економіки Юлія Свириденко під час зустрічі з послом Європейського Союзу в Україні Катаріною Матерновою.

За словами Свириденко, план включає 144 показники, 45 з яких планують досягнути протягом 2024 року.

Через стеження за редакцією Bihus.Info звільнено керівника департаменту СБУ – джерела

Керівника Департаменту захисту національної державності СБУ Романа Семенченка звільнено саме через стеження за редакцією Bihus.Info, повідомляють власні джерела Фактів ICTV у Службі безпеки України.

Як розповідають наші джерела, рішення про звільнення ухвалив очільник СБУ Малюк – він направив відповідне подання до президента України Володимира Зеленського, який підписав указ.

Навіть після закінчення війни в Україні: у Норвегії закликали готуватися до конфлікту з РФ

Норвегія може у майбутньому зіштовхнутися зі збройним конфліктом із боку Росії навіть після закінчення війни в Україні, вважає міністр оборони Бйорн Арільд Грам

— Тих небагатьох росіян, які наважуються протестувати, кидають до в’язниці чи відправляють на війну. Там їх використовують як гарматне м’ясо. Там немає опозиції, немає свободи слова, немає громадянського суспільства, яке здатне репрезентувати контрсилу тому авторитарному режиму, що встановлений у Росії сьогодні, – сказав він.

Він додав, що в таких умовах РФ здатна загрожувати європейським країнам навіть після завершення війни в Україні.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 713-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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