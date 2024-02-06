Чи будуть повістки і вибори в Дії: Федоров розповів про плани

У застосунку Дія не планують видавати повістки та проводити вибори.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в етері телемарафону Єдині новини.

Натомість у лютому Дія відкриє код для розробників з усього світу.

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– Це з точки зору відкритості, прозорості і технологічності взагалі дуже важливий крок. Ми над ним довго працювали. І у Дії буде відкритий код. Тобто розробники з усього світу зможуть подивитися, як вона працює, – сказав міністр.

Федоров також анонсував нові послуги, що можуть з’явитись в додатку вже незабаром. Зокрема, вони стосуватимуться реєстрації шлюбу онлайн, розмитнення авто та Кабінету пацієнта.

Раніше Михайло Федоров закликав українців долучитися до українського виробництва зброї та власноруч вдома збирати FPV-дрони.

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