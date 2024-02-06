Катастрофа Іл-76: у США сумніваються в правдивості заяв РФ

Заяви РФ про збиття Україною за допомогою ЗРК Patriot військового літака Іл-76 у Бєлгороді з нібито 65 українськими полоненими на борту не заслуговують на довіру.

Про це заявив на брифінгу представник Держдепартаменту США Ведант Пател.

Відповідаючи на запитання про російські “докази” того, що Україна буцімто використала систему Patriot для ураження літака, Пател наголосив, що агресор часто поширює дезінформацію.

Зараз дивляться

– Чи є це тим самим рівнем “достовірних доказів”, який змушує Росію стверджувати, що Крим належить їм, або що вся територія, яку вони забрали в України, є їхньою? – сказав представник Держдепу.

За його словами, щодо цього інциденту має висловлюватись Україна.

– Але коли йдеться про “достовірну інформацію”, що надходить з Росії, у них не так уже й багато підстав, на які можна спертися, зважаючи на їхній величезний досвід дезінформації не лише в регіоні, а й у світі загалом, – відзначив Пател.

Падіння Іл-76: що відомо

Удень 24 січня стало відомо, що у Корочанському районі Бєлгородської області впав військово-транспортний російський літак Іл-76.

За повідомленням російської сторони, він нібито перевозив українських полонених. У ГУР тоді не підтвердили та не спростували цю інформацію, не маючи прямих фактів.

У Збройних силах України підтвердили інформацію про падіння літака Іл-76. Там стверджують, що він перевозив ракети для ЗРК С-300, якими останнім часом атакують Харків із Бєлгородської області.

Президент Володимир Зеленський того ж вечора заявив, що Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні всіх обставин катастрофи військово-транспортного літака.

Фото: Скриншот з відео Держдепартаменту США

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.