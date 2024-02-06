План з п’яти пунктів: WSJ про те, яка стратегія може врятувати Україну у війні

Російсько-українська війна досягла критичної точки, але її цілі, як і раніше, полягають у тому, щоб Україна стала незалежною, процвітаючою країною в міжнародно визнаних кордонах і була здатна захистити себе.

Як пише Wall Street Journal, виконання цих цілей вимагатиме прискорення поставок передових озброєнь і технологій та проведення нової військової й дипломатичної стратегії, спрямованої на захист української території, збільшення оборонного виробництва України, зміцнення її ППО і посилення атак на російські лінії постачання і вразливі військові позиції в Криму.

Видання вказує, що реалізація цього плану можлива при дотриманні стратегії, що складається з п’яти елементів.

Зараз дивляться

1. Оборона

Видання пише, що військові зусилля України мають бути більшою мірою спрямовані на оборону.

– Києву необхідно утримувати території, які він все ще контролює, навіть готуючись до контрнаступу. До їх числа входить Одеса, яка забезпечує вихід до Чорного моря – життєво важливого для економіки України, яка залежить від експорту зерна на міжнародні ринки, – пише видання.

Українські війська повинні створити укріплені оборонні лінії і використовувати сучасні датчики і безпілотники, щоб запобігти майбутнім захопленням росіянами українських земель, йдеться в матеріалі.

2. Залежність від допомоги Заходу

Також Україні необхідно зменшити свою залежність від іноземної допомоги. На сьогодні, вважає WSJ, Україна має потужну оборонну промисловість, яка виробляє більше зброї, ніж до вторгнення Росії 2022 року. Київ підписав понад 20 угод з іноземними партнерами про спільне обслуговування і виробництво зброї, що дало йому змогу збільшити промисловий потенціал усередині країни і за кордоном.

Крім того, німецька компанія Rheinmetall і турецька фірма Baykar планують побудувати в Україні підприємства з виробництва танків і безпілотників відповідно.

Однак США відстають від них. Вашингтон має сприяти створенню спільних підприємств з оборонною промисловістю України, допомагаючи американським оборонним компаніям знизити ризики ведення бізнесу в зоні бойових дій і зменшити обмеження, зокрема обмеження на передання технологій відповідно до Положення про міжнародний обіг зброї.

3. Посилення ППО і ПРО

Третім пунктом WSJ називає те, що США та інші країни мають допомогти Україні створити посилену мережу протиповітряної та протиракетної оборони.

– Україна має захистити себе від жорстокої повітряної кампанії Росії. Західні союзники повинні перерозподілити батареї Patriot з інших частин Європи в Україну і співпрацювати з Києвом у розробці низькотехнологічних і недорогих засобів захисту від безпілотників та іншої зброї, використовуваної на полі бою, – йдеться в матеріалі.

4. Удари по логістиці ворога

По-четверте, Україна повинна завдати удару по російських лініях постачання на сході України і заході Росії.

Такі удари порушать російську логістику й ускладнять зусилля Москви із закріплення своїх територіальних завоювань.

– США і Європа повинні дозволити Україні використовувати озброєння, яке вони постачають, для завдання ударів по російських силах у Росії, які нападають на Україну. Те ж саме має стосуватися російських ліній постачання і логістики, – пише видання.

5. Удари по Криму

Останнім пунктом WSJ описує те, що Україна має посилити загрозу вразливій військовій позиції Росії в Криму.

Це, крім іншого, має включати дальні удари, а також спеціальні операції проти російських сил, баз і ліній постачання.

– Чому Керченський міст до Росії досі стоїть – загадка, – зазначає WSJ.

Як реалізувати нову стратегію

Видання вказує, що для того, щоб забезпечити можливість завдання таких ударів, США і західні прихильники повинні надати Україні більш далекобійне озброєння з більшим бойовим навантаженням і зняти заборону на використання цієї зброї для атак на війська і об’єкти матеріально-технічного забезпечення на території Росії.

Крім того, Німеччина повинна негайно надати ракету Taurus, а США – армійську тактичну ракетну систему (ATACMS) з дальністю стрільби 300 км.

– Це не призведе до істотного скорочення американських запасів, оскільки Америка має у своєму розпорядженні значні запаси та активну виробничу лінію і поступово відмовляється від цієї системи на користь досконалішої та більш далекобійної ракети Precision Strike Missile (PSM).

Крім того, західні прихильники повинні надати Україні літаки F-16, оснащені високошвидкісними протирадіолокаційними ракетами, щоб придушити російську інтегровану протиповітряну і протиракетну оборону і дозволити українським ракетам досягти своїх цілей.

Центр війни – Крим

Видання вказує, що Крим може стати найважливішим центром тяжіння в цій війні, оскільки російський диктатор Володимир Путін, як пише WSJ, “може дозволити собі поступитися селами на Донбасі”, але втрата півострова стане серйозним ударом.

Це може бути єдиним способом переконати Путіна згорнути конфлікт, вважає видання.

При цьому видання сумнівається, що такий підхід приведе до укладення мирного договору або навіть формальної угоди про припинення вогню.

– Проте він може призвести до фактичної патової ситуації з активною, але статичною лінією зіткнення між двома збройними силами і набагато меншою кількістю бойових дій. Це збереже життя людей і дасть Україні можливість перепочити, – йдеться в матеріалі.

При цьому видання справедливо зазначає, що багато хто в Україні та на Заході заперечує, що такий крок дасть Росії перепочинок, який вона може використати для підготовки наступної спроби “підкорити і поглинути Україну”. Однак багаторічні оборонні зобов’язання перед Україною, що розробляються США та іншими західними країнами, зменшать цей ризик.

Wall Street Journal закінчує матеріал тим, що підтримка України не є благодійністю, оскільки якщо Україна і Захід зазнають поразки, то Росія може досягти успіху в завоюванні України. При цьому Володимир Путін, вважає видання, хоче відновити Російську імперію і призвести до реваншистських амбіцій, які можуть підштовхнути його до вторгнення в одну з країн-членів НАТО.

Результатом, вважає видання, стане війна з НАТО і США, чого ніхто не повинен бажати.

Джерело : The Wall Street Journal

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