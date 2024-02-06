Скільки атомних електростанцій в Україні: робочі та недобудовані

Атомна електростанція — це електростанція, в якій атомна (ядерна) енергія перетворюється на електричну.

Тепло, яке виділяється в реакторі внаслідок ланцюгової реакції поділу ядер деяких важких елементів, так само, як і на теплових електростанціях (ТЕС), перетворюється в електроенергію.

На відміну від теплоелектростанцій, що працюють на органічному паливі, АЕС працюють на ядерному пальному. Енергію на АЕС генерує атомний реактор.

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Скільки атомних електростанцій в Україні, які з них працюють у 2024 році та які плануються — читайте на Фактах ICTV.

Скільки атомних електростанцій в Україні: ті, що в роботі та недобудовані

Атомна енергетика України була започаткована у 1977 році, коли було введено в експлуатацію перший енергоблок Чорнобильської АЕС. Це була перша атомна електростанція в Україні, але після масштабної аварії вона припинила свою роботу. Загалом в Україні чотири атомні електростанції.

Діючі АЕС України:

Хмельницька;

Рівненська;

Південноукраїнська;

Запорізька.

Проте, на жаль, Запорізька атомна електростанція тимчасово окупована росіянами.

На діючих АЕС працює 15 ядерних енергетичних установок із загальною встановленою потужністю 13835 МВт.

У 2024 році в Україні діють три АЕС. Чорнобильська АЕС не входить до списку діючих АЕС. Вона має статус державного підприємства та виведена зі складу Енергоатому.

Вітчизняна енергосистема покладається, переважно, на електроенергію, яку генерують АЕС. Атомні блоки продовжували виробляти електроенергію, навіть, під час російських атак на енергетичну інфраструктуру України. Зараз потужність ядерної генерації необхідно нарощувати.

Недобудованими АЕС в Україні є Чигиринська, Харківська, Одеська, Кримська. Також розглядалася можливість побудови атомної електростанції на Закарпатті.

Безперебійна робота атомних електростанцій — запорука економічної стабільності та енергетичної незалежності.

Добудова нових ядерних блоків посилить енергетичну безпеку та незалежність й відкриє перед Україною нові можливості експорту електроенергії.

Фото: Енергоатом

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