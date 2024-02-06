Тепло, вода і вивезення сміття: в Україні перерахують вартість комунальних послуг

Кабінет міністрів України затвердив порядок перерахування вартості комунальних послуг. Йдеться про постачання тепла та води, а також вивезення сміття.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабінету міністрів 6 лютого.

Перерахунок комунальних послуг

– Затверджуємо порядок здійснення перерахунку вартості комунальних послуг з постачання тепла, води та вивезення сміття. Це чіткий алгоритм, що ґрунтується на принципі: плати за те, що отримав, – стверджує очільник українського уряду.

За його словами, надання комунальних послуг в Україні має бути якісним, а також відповідати заявленим стандартам. Денис Шмигаль пояснив, що люди мають бачити, як сплачують за реально надані послуги.

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