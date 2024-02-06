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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

У Нацполіції розповіли, в яких областях найбільше ухилянтів

мобілізація

За фактом ухилення від мобілізації було відкрито 9 620 кримінальних справ.

Про це повідомили у Нацполіції, пише РБК-Україна.

Зазначено, що найбільше проваджень зареєстовано у Закарпатській (1 053) та Дніпропетровській (934) областях.

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Водночас майже 2,5 тис. справ розглядаються в судах, а 4,5 тис. – закриті.

Ввечері 30 січня Кабінет міністрів України вніс до Верховної Ради оновлену версію законопроєкту № 10449, яка передбачає низку змін щодо проходження військової служби, мобілізації та військового обліку.

Новий варіант проєкту закону про мобілізацію передбачає можливу заборону на виїзд за кордон, керування транспортним засобом, а також арешт майна ухилянта.

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воїни ЗСУ

Джерело: РБК-Україна
Війна в Україні, Закарпатська область, Мобілізація, Нацполіція
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