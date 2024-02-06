Україна націоналізувала майже пів мільярда активів російського олігарха

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін’юсту про націоналізацію українських активів підсанкційного російського олігарха Едуарда Худайнатова.

У дохід України стягнуто 100% його частки в статутному капіталі ТОВ Нафтова компанія Альянс-Україна, що оцінюється в майже пів мільярда гривень.

Що відомо про Едуарда Худайнатова та його активи в Україні

Олігарх Едуард Худайнатов очолює російську нафтогазову компанію ННК-Груп.

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Як повідомляють у Службі безпеки України, Худайнатов належав до ради директорів Роснефти.

Ці два підприємства – одні з найбільших “спонсорів” війни проти України, адже регулярно постачають паливно-мастильні матеріали для військово-промислового комплексу та окупаційних угруповань РФ.

Також обидві компанії щомісяця перераховують мільярди рублів до бюджету країни-агресорки.

Як встановило слідство, Едуард Худайнатов також є однією із довірених осіб президента РФ Володимира Путіна.

В Україні Едуард Худайнатов контролював нафтотрейдера через низку офшорних компаній і підконтрольних осіб.

Таким чином олігарх сподівався уникнути націоналізації цього активу після повномасштабного вторгнення РФ, продовжуючи отримувати значні прибутки з нафтогазового ринку України.

Однак співробітники СБУ ідентифікували особу реального бенефіціарного власника.

Слідчі Служби безпеки України порушили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених із метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Матеріали СБУ й лягли в основу позову Мін’юсту до Вищого антикорупційного суду.

Наразі правоохоронці продовжують розслідування, щоб притягти російського олігарха до відповідальності за злочини проти України.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 713-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : СБУ

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