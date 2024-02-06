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Україна
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Військово-політичне перезавантаження: Кулеба пояснив, чи зміняться відносини із Заходом

Дмитро Кулеба
Фото: Getty Images

Військово-політичне перезавантаження в Україні, яке очікується найближчим часом, не вплине на відносини офіційного Києва з різними західними партнерами.

Відповідну заяву зробив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час спільного брифінгу з очільником МЗС Португалії Жоау Гомешем Кравінью в Києві.

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Чи зміняться відносини України та Заходу

– Я не думаю, що будь-які зміни в уряді можуть вплинути на відносини з нашими партнерами, – висловив переконання міністр закордонних справ України.

Дмитро Кулеба звернув увагу, що президент України Володимир Зеленський має конституційне право звільнити головнокомандувача ЗСУ, якщо вважатиме за потрібне. Очільник МЗС вважає, що кадрові рішення не стануть ознакою розколу в питанні військових зусиль України.

– У нас можуть бути дискусії про тактику всередині команди, але ми всі об’єднані навколо стратегічної мети: розгрому Росії в Україні, відновлення територіальної цілісності й суверенітету. Навколо мети немає жодних дискусій, – наголосив Кулеба.

Нещодавно президент Володимир Зеленський, коментуючи можливу відставку Валерія Залужного, заявив, що Україні однозначно потрібне перезавантаження та новий початок. Він пояснив, що має на увазі серйозні зміни, які стосуються напряму керівництва країни.

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Військово-політичне перезавантаження: Кулеба пояснив, чи зміняться відносини із Заходом

Війна в Україні, Валерій Залужний, Дмитро Кулеба, Захід, звільнення, МЗС України
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