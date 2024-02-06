Здатні пробити до метра бетону: характеристики та призначення канадських ракет CRV7

Канада може передати Україні частину ракет CRV7, які збиралися утилізувати. Таку вимогу до ліберального уряду висунули федеральні консерватори. Відомо, що близько 8 тис. ракет CRV7 все ще мають боєголовки в хорошому стані та можуть бути надіслані нашій державі негайно.

Що відомо про ракети CRV7, які можуть доставити в Україну – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Характеристики ракети CRV7

CRV7 – це 2,75-дюймова (70 мм) ударна ракета. Вона була представлена ще на початку 1970-х років як модернізована версія стандартних американських 2,75-дюймових ракет повітря-земля.

Зараз дивляться

Як зазначає Defense Express, CRV7 є не зовсім ракетою, а скоріш некерованим реактивним снарядом калібру 70 мм, який створений на основі американської Hydra 70.

CRV7 має потужний двигун. Крім того, перевагою цих ракет є досить велика дальність польоту та точність порівняно з оригінальною Hydra 70.

– Окрім того, Канада розробила свої бойові частини під CRV7. WDU-50001/B бронебійно-фугасно-запальну, яка призначена для ураження захищених об’єктів типу укриттів для літаків і може пробити до 4 метрів землі чи метр бетону, – пише видання.

Призначення ракет CRV7

Ракети CRV7 призначені для ударів по наземних цілях. CRV7 має достатню кінетичну енергію для пробивання стандартних літакових ангарів Організації Варшавського договору.

Також є спеціалізована канадська бойова частина WDU-5002/B FAT для ураження танків із вольфрамо-сталевими “дротиками”. А ще вкрай специфічна WDU-500X/B з 80 вольфрамовими флешетами для ураження живої сили та легкоброньованої техніки.

Нагадаємо, 3 лютого у Канаді федеральні консерватори висунули вимогу до ліберального уряду передати Україні десятки тисяч надлишкових ракет CRV7 класу повітря-земля, які планують утилізувати.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.