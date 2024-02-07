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Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Блокада кордону України польськими фермерами може відновитися на одному з КПП

Блокада кордону України польськими фермерами може відновитися на одному з КПП
Фото: Держприкордонслужба

Польські фермери планують вранці 9 лютого заблокувати щонайменше один пункт пропуску на кордоні з Україною. Йдеться про КПП Дорогуськ – Ягодин, повідомляє Державна митна служба України.

У польській митниці попередили, що страйк на цьому КПП розпочнеться у п’ятницю об 11:00 за Києвом з використання сільськогосподарської техніки. Триватиме він до 9 березня.

Учасники акції обіцяють пропусками всі автобуси та по одній вантажівці в обох напрямках протягом години, а також не обмежувати пропуск гуманітарної допомоги та цистерн з пальним у бік України.

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– Щодо інших пунктів пропуску на кордоні з Польщею інформація зʼясовується, для цього заплановані зустрічі з представниками польської митної адміністрації, – кажуть в ДМСУ.

Польські фермери анонсували нові протести на кордоні з Україною

На початку лютого польські фермери заявили про нові протести по всій країні – з 9 лютого до 10 березня.

Тоді організатори страйку говорили про блокування всіх прикордонних переходів між Польщею та Україною, а також доріг і автомагістралей в окремих воєводствах.

Головна причина – невдоволення пропозицією Єврокомісії про продовження ще на рік безмитного режиму для експорту товарів з України до ЄС.

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Експорт товарів

Джерело: Державна митна служба
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