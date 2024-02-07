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Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Бомбардувальник Ту-22М3: чому він такий небезпечний, головні характеристики

Бомбардувальник Ту-22М3
Фото: Міноборони

Ворог неодноразово завдавав ракетних ударів по території України, використовуючи бомбардувальники-ракетоносці.

Одним з таких є вбивчий літак Ту-22М3, який росіяни піднімали у повітря під час повітряної тривоги в ніч на 15 серпня.

Факти ICTV зібрали основну інформацію про смертельний бомбардувальник Ту-22М3.

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Що таке Ту-22М3

Ту-22М – це радянський дальній надзвуковий бомбардувальник-ракетоносець зі змінною геометрією крила. Призначений для ураження морських і наземних цілей крилатими ракетами, авіаційними бомбами, зокрема з ядерними боєголовками.

Це розробка ОКБ О.М. Туполєва, вироблявся на Казанському авіаційному заводі імені Горбунова.

В експлуатації з 1974 року і до сьогодні. Перший політ Ту-22М3 здійснив 20 червня 1977 року, з 1978-го запущений у серійне виробництво, яке припинено у 1993 році.

Основне озброєння бомбардувальника – протикорабельна гіперзвукова крилата ракета Х-22Н з полегшеною фугасно-кумулятивною боєголовкою, яка здатна зробити пробоїну в кораблі у 22 кв. м та глибиною до 12 м, а також майданна ракета Х-22ПСІ з мегатонною боєголовкою і дальністю пуску майже 500 км.

Також він може нести бомби, що вільно падають, один залп яких здатен накрити площу, яка дорівнює 35 футбольним полям.

Ту-22М3 може з 10-кілометрової висоти вцілити одиночною бомбою в малу споруду.

Водночас літак з самого початку експлуатації мав постійні проблеми через інженерну недосконалість, через що досі дуже часто гинуть російські пілоти.

У 2018 році РФ створила модернізовану версію цього літака – Ту-22М3М, розширивши його бойовий потенціал.

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Бомбардувальник Ту-22М3: чому він такий небезпечний, головні характеристики

Росія використовувала бомбардувальники Ту-22М3 у Сирії, в Афганістані, в Чечні, у Грузії, а тепер і у війні проти України.

До речі, у війні проти Грузії група російських Ту-22М3 завдавала прицільних авіаударів по складах боєприпасів грузинської армії, а також бомбила аеродроми. Після того як грузинська ППО у перший же день збила один літак Ту-22М3, Росія не використовувала їх аж до кінця війни.

Ту-22М2 в Україні

Після розпаду СРСР Україна також отримала частину цих бомбардувальників: 22 літаки Ту-22М2 і 60 штук Ту-22М3.

Проте до 2003 року 19 з них передали Росії, чотири зараз в музеях, а решту утилізували.

Тобто на сьогодні лише РФ експлуатує ці літаки.

Уночі 25 червня російські війська завдали масованого ракетного удару по території України. Тоді вперше з території Білорусі ворог застосував проти України дальні бомбардувальники Ту-22М3.

5 грудня 2022 року теж стало відомо, що РФ підняла в небо бомбардувальники Ту-22. За словами очільника війської адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула, існують ризики повторних пусків ракет з бомбардувальника Ту-22.

– Ракети у повітрі. Плюс ризики повторних пусків із ТУ-22 ракет Х-22 у наш бік. Залишаємося в укриттях, – написав Вілкул у Telegram.

Також з Ту-22 завдали удару по житловому будинку у Дніпрі 14 січня 2023 року, в результаті чого загинули 46 людей, серед яких – три дитини.

Обстріл українських міст, що став рекордним з початку повномасштабного вторгнення 29 грудня 2023 року, не обійшовся без цього бомбардувальника. Ворог запускав із нього ракети Х-22.

8 січня 2024 року Росія знову застосувала Ту-22 під час масованої ракетної атаки по Україні. Загалом загарбники випустили вісім крилатих ракет Х-22 з території Білгородської області.

Відомо, що основне озброєння бомбардувальника Ту-22 – протикорабельна гіперзвукова крилата ракета Х-22Н з полегшеною фугасно-кумулятивною боєголовкою, яка здатна зробити пробоїну в кораблі у 22 кв. м та глибиною до 12 м.

Уночі 19 липня російські війська знову атакували Одеську область ракетами Х-22, Х-59, Онікс, а також дронами-камікадзе типу Shahed-136.

Окупанти випустили по портовій та критичній інфраструктурі Одеської області вісім крилатих ракет Х-22 із літаків дальньої авіації Ту-22М3 з акваторії Чорного моря.

авіація, Війна в Україні, літаки РФ, Ракетні удари Росії, Російська агресія
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