БпЛА Перун: Україна запустить серійне виробництво аналогу Ланцетів

Протягом найближчих двох місяців Україна готова запустити в експлуатацію ударні БПЛА Перун власного виробництва, які є аналогом російських Ланцетів.

Про перспективи нових дронів Перун розповів голова Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров.

– Важко назвати конкретні дати, але я думаю, що протягом двох місяців почне з’являтися інформація в російських пабликах, як горять їхні танки, – сказав він.

Чиновник зазначив, що тестові запуски Перунів вже проводяться, але це поодинокі випадки. Найближчим часом мають бути укладені великі державні контракти на виробництво цих безпілотників.

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Що відомо про українські дрони Перун

Ще наприкінці серпня 2023 року з’явилася інформація, що українські винахідники розробили аналог російського дрона-камікадзе Ланцет під назвою Перун.

Зазначалося, що розробка проходить випробування, і є деякі “технологічні нюанси”, які потребують доопрацювання. На той момент нові українські БпЛА вже літали та влучали в цілі.

Що відомо про російські Ланцети

Ланцет – це російський безпілотний баражувальний боєприпас, призначений для ураження наземної техніки та інших цілей на фронті та в тилу противника. Ці дрони можуть протягом тривалого часу кружляти в повітрі, відстежуючи ціль, а згодом стрімко атакувати її.

Максимальна дальність польоту від 40 до 70 км., максимальна злітна вага близько 12 кг. Оснащується як осколково-фугасними, і кумулятивними бойовими частинами.

Окупанти часто застосовують дрон-камікадзе Ланцет у парі з російським розвідувальним БпЛА Орлан. Останній має визначити ціль, яку Ланцет згодом вражає. Зазвичай війська РФ таким чином намагаються вивести з ладу зенітно-ракетні системи (ЗРК).

Фото: Мілітарний

Джерело : Forbes Україна

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