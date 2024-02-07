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Час змін та дорослих рішень: Умєров про рішення Ради щодо законопроєкту про мобілізацію

Рустем Умєров
Фото: УНІАН

Верховна Рада зробила перший крок до вдосконалення мобілізації, проходження військової служби та військового обліку.

Про це у Facebook написав міністр оборони України Рустем Умєров, подякувавши всім учасникам розроблення законопроєкту №10449 про мобілізацію, військову службу та військовий облік.

Також окрему подяку за плідну спільну роботу він висловив Кабміну, зокрема голові уряду Денису Шмигалю, нардепам Верховної Ради, міністерствам і військовим.

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– Дякую залученим міністерствам та урядовим інституціям, чиї команди працювали над цими змінами. Дякую головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному та начальнику Генерального штабу Збройних сил України Сергію Шапталі за послідовну співпрацю у процесі напрацювання цих нормативно-правових змін, – сказав він.

Умєров про ухвалення законопроєкту про мобілізацію

За його словами, зміни, які вносяться законопроєктом, “роблять державу більш стійкою, а війська сильнішими у протистоянні ворогу”.

– Верховна Рада зробила перший крок до вдосконалення мобілізації, проходження військової служби та військового обліку. На ці зміни чекають сотні тисяч захисників і захисниць, які вже служать у Силах оборони. Ці зміни потрібні, щоб держава могла ефективно залучати військовозобов’язаних, які вже найближчим часом стануть до лав війська. Ці зміни роблять державу стійкішою, а війська сильнішими у протистоянні з ворогом, – написав він.

Умєров також наголосив на важливості підготовки законопроєкту до другого читання:

– Час змін в інтересах захисників і захисниць настав. Час дорослих рішень.

Нагадаємо, що 7 лютого Верховна Рада підтримала у першому читанні новий законопроєкт про мобілізацію. За таке рішення проголосували 243 народних обранці.

Війна в Україні, Мобілізація, Рустем Умєров
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