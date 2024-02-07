Карта бойових дій на 7 лютого 2024 року – ситуація на фронті

Протягом минулої доби відбулося 92 бойових зіткнення.

Такі дані станом на 7 лютого повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Більше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація на цей час, дивіться на картах бойових дій.

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Карти бойових дій в Україні на 7 лютого 2024

Ситуація в Україні на 7 лютого 2024

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 21 атаку окупантів в районах Білогорівки Луганської області та Тернів, Григорівки Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 12 атак противника біля населених пунктів Богданівка та Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат.

Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 21 атаку окупантів в районах населених пунктів Новобахмутівка, Авдіївка та ще 8 атак поблизу Первомайського, Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 20 атак.

На Шахтарському напрямку наші захисники відбили атаку ворога південніше Золотої Ниви Донецької області.

На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито 4 атаки противника в районі Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі утримують позиції та відбивають штурми окупаційних військ. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 2 безуспішні штурмові дії.

Втрати РФ з 24.02.22 по 07.02.24

особового складу ‒ близько 391 470 (+890) осіб ,

танків ‒ 6372 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 11879 (+22) од,

артилерійських систем – 9387 (+20) од,

РСЗВ – 980 (+1) од,

засобів ППО ‒ 665 (+0) од,

літаків – 332 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7177 (+4),

крилатих ракет ‒ 1849 (+1),

кораблів /катерів ‒ 24 (+0) од,

підводних човнів – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 12486 (+33) од,

спеціальної техніки ‒ 1497 (+1)

Повномасштабна війна в Україні триває вже 714-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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