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Олександр Коваленко, Військово-політичний оглядач

Керовані авіаційні бомби: які бувають, особливості застосування та дальність ураження

КАБ УПАБ-1500Б

Росія має у своєму арсеналі багато різноманітної зброї, яку постійно застосовує проти України. Втім, останнім часом ворожа армія почала активно використовувати керовані авіаційні бомби (КАБ). 

Факти ICTV дізнавалися, що таке керовані авіаційні бомби (КАБ), які бувають, яка їхня дальність, а також як застосовуються Росією.

КАБ: що таке керована авіабомба та які застосовує РФ

КАБ – це один із видів авіаційних боєприпасів, тобто авіаційна бомба. Вона оснащена аеродинамічними поверхнями й системою наведення для підвищення влучності потрапляння в ціль.

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Авіаційна керована бомба вважається високоточною зброєю.

За словами військового експерта Олександра Коваленко, у РФ зараз є два типи плануючих бомб:

  • ті, які відразу проєктувалися як плануючі (керовані) бомби та повноцінно виробляються на заводах. Наприклад, це УПАБ-1500В;
  • фугасні радянські бомби, до яких росіяни кріплять модулі корекції та управління польотом. Це ФАБ-250, ФАБ-500, ФАБ-1500. Такі дообладнання звичайних бомб відбуваються непрофесійно, але дуже швидко.

Ворог має доволі широкий арсенал керованих авіабомб, зокрема відомо про застосування:

  • УПАБ-500В вагою 500 кг;
  • УПАБ-1500В вагою 1500 кг – одна з найновіших бомб, була представлена у 2019 році. Її мінус – ціна, для російського командування бомба надто дорога.
  • Гром-Э2, яка є варіантом Гром-Э1 без двигуна, але зі збільшеною у півтора раза бойовою частиною;
  • Дрель – російська плануюча касетна авіаційна бомба.

Також росіяни використовують радянські авіаційні бомби ФАБ-500, ФАБ-500, ФАБ-1500 – це фугасні авіабомби вільного польоту, які дообладнуються комплексами, аналогічними американським JDAM.

Ще ворог має запас так званих коригованих авіаційних бомб – КАБ-500Кр чи КАБ-1500.

Як РФ застосовує КАБ і їхня дальність ураження

У Командуванні ПС ЗСУ зазначають, що для скидання керованих авіаційних бомб російські літаки не входять у зону ураження української ППО.

– Ворожі літаки підлітають до лінії бойового зіткнення, за 40-50 км, та запускають ці бомби. Вони летять до своєї цілі та вражають її. Авіабомби ворог запускає не лише з півночі, а й зі східного та південного напрямку, – каже Юрій Ігнат.

Сама дальність скидання керованих авіаційних бомб залежить від параметрів польоту носія – швидкості та висоти.

Відповідно, чим вище й на більшій швидкості здійснює скидання літак, тим далі такі бомби будуть летіти.

– Керовані авіаційні бомби кріплять до літаків, які мають можливість переносити такі боєприпаси, як ФАБ-250, 500 чи 1500. Тобто це бомбардувальник Су-34, винищувач Су-35 і так далі, – каже Коваленко.

Дальність польоту УПАБ-1500В становить 50 км при висоті скидання у 14 км. Вона призначена для ураження добре укріплених об’єктів.

А для Гром-Э1, яка має власний твердопаливний прискорювач, дальність польоту становить 120 км за висоти 12 км та швидкості 12 км.

Тобто в середньому дальність ураження КАБ – 80 км. А це означає, що під загрозою такого удару можуть перебувати прикордонні та прифронтові райони.

Насправді КАБ вважаються важкою ціллю для збивання, оскільки носій бомби не входить у зону роботи протиповітряної оборони.  За словами Ігната, українські зенітно-ракетні комплекси, такі як С300 можуть збивати цілі на дальності до 75 км, а Бук-М1 – до 35 км.

Ці системи ППО неможливо встановити безпосередньо біля лінії фронту, бо вони відразу стануть пріоритетними цілями для противника. Відповідно, українська ППО не може знищити носії КАБ.

– Для протидії таким російським атакам Україні необхідні сучасні засоби ППО та західна авіація: системи PATRIOT, SAMP-T – із наземних, а найкраще – сучасні літаки F-16 або інші літаки покоління 4+, здатні протистояти російської авіації на великій відстані, які мають і потужні радари, й ракети класу повітря-повітря, – каже Ігнат.

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Авіаудари, Бомба, Війна в Україні, Летальна зброя
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