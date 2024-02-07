KN-23: що відомо про північнокорейські ракети на озброєнні Росії

Російські окупанти обстріляли Харків 7 лютого, застосувавши ракети KN-23 HVASON 11GA північнокорейського виробництва.

Що відомо про ці снаряди та яку загрозу вони здатні нести – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Характеристики KN-23

Ця ракета є балістичною ракетою малої дальності виробництва Північної Кореї, довжиною 7,5 м, діаметром 0,95 м, вагою від 3 415 кг.

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При запуску вона летить по квазібалістичній траєкторії та має максимальну дальність польоту 690 км.

Бойова частина може бути звичайна: унітарна, чи касетна, чи ядерна. За оцінками, її вага не перевищує 500 кг.

Зовні північнокорейська KN-23 має велику схожість із російською Іскандер-М. Це викликає сумніви в експертів щодо розробок ракети КНДР без залучення інженерів із РФ.

При цьому низка північнокорейських експертів наполягає, що природа цієї ракети вітчизняна. Головний аргумент: подовжена кабельна траса та гладка основа КN-23, які відрізняють її від іноземних аналогів.

Історія застосування

Вперше KN-23 було випробувано у травні 2019 року біля Вонсана – міста на південному сході КНДР. Випробувальна ракета досягла апогею 60 км та дальності 240 км.

Через п’ять днів Пхеньян випробував ще дві боєголовки тактичної керованої зброї з апогеєм 50 км і дальністю до 420 км. До 17 травня Збройні сили США у Кореї офіційно позначили неназвану зброю як KN-23.

Застосування проти України

4 січня 2024 року представник Ради національної безпеки США повідомив, що за даними розвідки, РФ використала КN-23 під час масштабних атак 29 грудня 2023 року у напрямку Запоріжжя та 2 січня 2024 року по Харкову.

На початку 2024 року стало відомо, що Росія застосовує балістичні ракети північнокорейського походження. Аналіз уламків вказав на KN-23.

Проте достеменно невідомо, скільки пускових установок було отримано, хто їх обслуговує — північнокорейські чи російські військові.

Фото: Missile Threat

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