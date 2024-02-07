Лубінець зробив заяву щодо законопроєкту про мобілізацію №10449 після термінової наради з Умєровим

Українським парламентарям слід дійти згоди щодо урядового законопроєкту про мобілізацію №10449 у першому читанні, а усі зауваження від Офісу омбудсмена можна буде внести в період перед другим читанням.

Чи змінив свою думку уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець про мобілізацію та відповідний законопроєкт – читайте в матеріалі на Фактах ICTV.

Він повідомив, що має оновлену інформацію щодо зауважень до законопроекту про мобілізацію.

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За його словами, ввечері 6 лютого він провів термінову нараду з міністром оборони України Рустемом Умєровим, на якій ми обговорили важливий для України законопроект про мобілізацію.

– У результаті наради дійшов висновку, що зазначений законопроект необхідно ухвалити парламентом у першому читанні. З цим і звертаюсь до народних депутатів. До другого читання зауваження від Офісу Омбудсмана можна врегулювати, – сказав він.

Лубінець додатково відмітив швидке позитивне реагування з боку міністра оборони України.

Раніше Дмитро Лубінець зробив допис, в якому повідомив, що має низку зауважень до законопроєкту №10449, оскільки окремі норми документа не відповідають Конституції України.

Серед названих норм омбудсмен перерахував, зокрема, питання що стосуються електронних повісток, виїзду за кордон, військового обліку, аспірантів тощо.

Джерело: Дмитро Лубінець

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