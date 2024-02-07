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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Міноборони про Сили безпілотних систем: Це справжня революція у веденні війни

дрон безпілотники
Фото: Факти ICTV

Створення Сил безпілотних систем як самостійного роду військ у складі ЗСУ підтверджує важливість застосування безпілотників під час бойових дій.

Про це заявив перший заступник міністра оборони генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

– Використання безпілотних систем як засобів розвідки та ураження ворога на землі, у повітрі та на морі – справжня революція у веденні бойових дій, – наголосив він.

За його словами, дрони вже довели свою ефективність в сучасній війні – завдано критичних втрат флоту РФ, щодня знищується жива сила та бойова техніка противника.

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– Нові організаційні можливості дадуть змогу не лише створити спеціальні штатні посади для роботи з дронами. Це будуть нові підрозділи, а також система накопичення, оцінки, обміну досвідом та підготовки застосування безпілотників, – розповів Павлюк.

Також важливо, що відкриваються можливості для масштабування виробництва дронів та спрямування їх на передову, додав заступник міністра.

– Україна має не лише технології, але й значні перспективи реалізувати власні задачі на полі бою саме завдяки залученню безпілотних технологій, – підсумував Павлюк.

6 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення Сил безпілотних систем – окремого роду військ у складі ЗСУ.

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Міноборони про Сили безпілотних систем: Це справжня революція у веденні війни

Безпілотники, Війна в Україні, Дрони, ЗСУ, Міноборони України
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