Мобілізація поліцейських 2024: чи можуть призвати правоохоронців згідно із законопроєктом 10449

Кабінет міністрів 30 січня 2024 року вніс до Верховної Ради законопроєкт №10449 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку. Згідно із новим урядовим законопроєктом про мобілізацію, поліцейських можуть призвати на службу.

Кого з поліцейських можуть мобілізувати під час воєнного стану згідно з урядовим законопроєктом №10449 – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Мобілізація поліцейських 2024: що відомо

Пресслужба Міноборони опублікувала основні положення законопроєкту №10449.

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У відомстві стверджують, що новий документ базуватиметься на шести принципах: забезпеченості, визначеності, навченості, зручності, можливості відпочити та рівності.

Рівність передбачає облік для всіх та прибирає право на відстрочку для державних службовців.

Згідно із законопроєктом:

працівники Державної виконавчої служби, працівники Нацполіції, ДБР, НАБУ, БЕБ, прокуратури, Служби судової охорони та патронатної служби більше не матимуть відстрочки;

державні службовці бронюються, як всі — категорія Б та В — 50% від військовозобов’язаних в певному органі;

голови міських та селищних рад, територіальних громад матимуть бронь;

військовозобов’язані, які працюють на посадах в органах місцевого самоврядування — 50% військовозобов’язаних.

Законопроєкт №10449 може надати повноваження Національній поліції України щодо участі у заходах мобілізації. А саме — залучення до заходів рекрутингу на військову службу центрів надання адміністративних послуг, центрів зайнятості та центрів рекрутингу.

Новий законопроєкт про мобілізацію свідчить, що співробітники поліції на законодавчому рівні зможуть законно інформувати чоловіків призовного віку про необхідність відвідати ТЦК. Також поліція зможе допомагати співробітникам ТЦК і СП доставити призовника (або ухилянта) в центр комплектування.

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