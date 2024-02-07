Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Гіперзвукова крилата ракета Циркон: на що здатна та основні характеристики
Ексклюзив
Чи можна відмовитися від мобілізації та які наслідки це матиме: пояснення адвоката
У Нацполіції розповіли, в яких областях найбільше ухилянтів
Конфлікт у Дніпрі: поліцейські відмовляються йти до штурмової бригади, в Нацполіції відреагували
Терміново
Обстріл Золочева 6 лютого: загинуло двомісячне немовля, його мати – у лікарні
Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Мобілізація жінок: які зміни передбачено в законопроєкті 10449

Мобілізація жінок: які зміни передбачено в законопроєкті 10449
Фото: Генштаб ЗСУ

В урядовому законопроєкті щодо мобілізації, військового обліку та проходження військової служби українські жінки можуть служити в армії лише за умови добровільної згоди.

Відповідний проєкт закону №10449 оприлюднено 30 січня на сайті Верховної Ради, а 7 лютого ухвалено у першому читанні.

Мобілізація жінок в оновленому законопроєкті 10449

У документі зазначається, що жінки, які придатні до військової служби за станом здоров’я та віком, і які мають професійну (професійно-технічну), фахову передвищу або вищу освіту та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на військовий облік військовозобов’язаних.

Зараз дивляться

У 12-му пункті урядового законопроєкту наголошується, що жінок, які перебувають на військовому обліку, можуть призвати на службу чи залучити до робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час в добровільному порядку.

У попередній редакції у 12 пункті не було формулювання “в добровільному порядку”.

Там наголошувалося, що жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час.

Мобілізація жінок в Україні – що передбачає законопроєкт 10449

скриншот

А ще в урядовому законопроєкті зазначається, що у мирний час – коли немає режиму воєнного стану – жінок можуть прийняти на військову службу та службу у військовому резерві лише в добровільному порядку (за контрактом).

У документі зазначається, що жінки, які мають спеціальність споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, згідно із затвердженим переліком Міноборони, та які придатні до проходження служби за станом здоров’я та віком, … беруться на військовий облік військовозобов’язаних за їхнім бажанням.

Зараз за законом обов’язковому військовому обліку підлягають лише жінки з медичною та фармацевтичною освітою. Зауважимо, що облік – це не призов на службу.

Служба жінок у війську – виключно добровільна.

Читайте також
Кабмін зареєстрував у Раді законопроєкт про мобілізацію: що ним передбачено
військовий квиток, мобілізація

В урядовій версії законопроєкту №10449 про мобілізацію пропонується надсилати повістки в електронний кабінет призовника.

Що передбачає законопроєкт про мобілізацію для чоловіків, які хочуть виїхати за кордон.

військові, Жінка-солдат, Мобілізація, українські військові
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Масований обстріл України та законопроєкт про мобілізацію у першому читанні: новини 7 лютого
Мобілізація жінок: які зміни передбачено в законопроєкті 10449
Час змін та дорослих рішень: Умєров про рішення Ради щодо законопроєкту про мобілізацію
Рустем Умєров
Заява на відстрочку від мобілізації: куди звертатися та які документи необхідні
військові
Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про мобілізацію №10449
Верховна Рада
Законопроєкт № 10449: коли відбудеться голосування за посилення мобілізації
Верховна Рада, стяг Україна
Відео
Економіка
Стало відомо, коли Україна отримає перший транш у рамках програми на €50 млрд від ЄС

Україна розраховує отримати перші кошти від Європейського Союзу в рамках програми Ukraine Facility на €50 млрд вже у березні 2024 року.

Вадим Карп’як, Юлія Захарченко
У РФ законом дозволили відбирати майно за “фейки” про російську армію
володимир путін
Торгували білими квитками! На Одещині затримали військкома і… | Новини Факти ICTV за 07.02.2024
Мобілізація жінок: які зміни передбачено в законопроєкті 10449
Ракета забрала життя чоловіка… потужна атака на Миколаїв | Новини Факти ICTV за 07.02.2024
Мобілізація жінок: які зміни передбачено в законопроєкті 10449
Окупанти зосереджують потужні сили біля Новомихайлівки | Новини Факти ICTV за 07.02.2024
Мобілізація жінок: які зміни передбачено в законопроєкті 10449
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь