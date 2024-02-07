Ми відповімо Росії за кожну ракету, кожен Shahed: Зеленський про обстріл України

Україна відповість країні-агресору Росії за кожну запущену ракету та кожен ударний дрон-камікадзе Shahed, якими окупанти намагаються обстріляти мирні міста.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у відеозверненні за підсумками 714 доби повномасштабної війни Росії проти України.

– У Києві ще до вечора тривало розбирання завалів після російського удару. Житловий будинок. Десятки постраждалих, чотири людини загинули. Мої співчуття рідним та близьким. Миколаїв, Харків, Львівська область, Дніпропетровщина, Хмельниччина, Київщина, Херсонщина – у цих регіонах є постраждалі, є пошкодження, – наголосив глава держави.

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Завдання України

Президент пояснив, що завдання України цього року полягає в тому, щоб не лише максимально посилити наш повітряний щит і далекобійні можливості, але й завдати Росії максимальних системних втрат.

– Зокрема, це стосується заморожених російських активів – держави-терориста і осіб, які з нею пов’язані. Усе має бути конфісковане та працювати на захист від терору. Це справедливо – відповідати терористу. І справедливо змусити терориста платити за те, що віг робить. Ми максимально енергійно працюємо з партнерами, щоб рішення щодо російських активів було якнайшвидше, – наголосив президент.

Зустріч з главою дипломатії ЄС

Володимир Зеленський провів зустріч із головою європейської дипломатії Жозепом Боррелем. Зокрема, вони говорили про конфіскацію російських активів – це потрібне та сильне рішення, яке доводить спільну повагу до міжнародного права та повну зневагу до держави-терориста.

– Звичайно, я поінформував про актуальну ситуацію на полі бою, наші потреби. Ми говорили про європейське рішення щодо 1 млн снарядів для артилерії. Я вдячний за всі зусилля, щоб реалізувати це рішення та щоб дати нашим хлопцям на передовій більше можливостей. Боррель пообіцяв, що домовленості будуть реалізовані, – сказав президент.

Європейський фонд миру

Також сьогодні вони говорили й про ключові питання безпекових відносин України та Європейського Союзу. Зеленський очікує, що створення Фонду допомоги Україні в межах Європейського фонду миру буде максимально ефективним.

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