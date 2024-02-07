Нічна атака Shahed: сили ППО збили 12 ударних дронів

Цієї ночі наші сили протиповітряної оборони в небі над Україною збили 12 ударних дронів типу Shahed.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Всього росіяни запустили 15 безпілотників-камікадзе.

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За словами очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма, вночі силами й засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено 3 БпЛА типу Shahed-136/131.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 714-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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