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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Нічна атака Shahed: сили ППО збили 12 ударних дронів

Дрони Shahed

Цієї ночі наші сили протиповітряної оборони в небі над Україною збили 12 ударних дронів типу Shahed.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Всього росіяни запустили 15 безпілотників-камікадзе.

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За словами очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма, вночі силами й засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено 3 БпЛА типу Shahed-136/131.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 714-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генеральний штаб України, Дрони, Шахеди
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