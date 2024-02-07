Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Нічна атака Shahed: сили ППО збили 12 ударних дронів
Цієї ночі наші сили протиповітряної оборони в небі над Україною збили 12 ударних дронів типу Shahed.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Всього росіяни запустили 15 безпілотників-камікадзе.
Зараз дивляться
За словами очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма, вночі силами й засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено 3 БпЛА типу Shahed-136/131.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 714-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.