Ракетна атака та вибухи у Харкові і Миколаєві: головні події ночі 7 лютого

Протягом минулої доби відбулося 92 бойових зіткнень, ворог завдав чотири ракетних та 27 авіаційних ударів, здійснив 88 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.

Детальніше про головні події ночі читайте в добірці від Фактів ICTV.

У Харкові пролунали вибухи

Зранку у самому Харкові під час масованої повітряної тривоги пролунали вибухи.

Зараз дивляться

За попередньою інформацією, зафіксовані влучання у Слобідському районі Харкова. Є пошкодження нежитлової інфраструктури.

Вибухи у Миколаєві

У Миколаєві під час повітряної тривоги пролунало кілька вибухів.

На Київщині – вибухи

Повідомляють про російські крилаті ракети курсом на Київ, в області працює наша протиповітряна оборона.

Конгрес США не зможе ухвалити підтримку для України – Макконнел

Головний республіканець у Сенаті Конгресу США Мітч Макконнелл по суті оголосив мертвим законопроєкт про міграцію, до якого прив’язано, зокрема, допомогу Україні на понад $60 млрд. Про це пише видання Politico.

Макконнелл прямо сказав журналістам, що у них “немає реальних шансів ухвалити закон“.

Лубінець зробив заяву щодо законопроєкту про мобілізацію

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликає Верховну Раду ухвалити законопроєкт про мобілізацію № 10449 у першому читанні.

Що передасть Rheinmetall протягом двох років для ЗСУ

Німецька компанія Rheinmetall планує протягом 2024-2025 років поставити Україні десятки тисяч боєприпасів, танків Leopard, бойових машин піхоти Marder, систем протиповітряної оборони Skynex та іншу військову техніку.

У повідомленні компанії Rheinmetall зазначають, що здатні постачати ЗСУ велику кількість нових боєприпасів середнього і великого калібру, зокрема 20-мм для бойової машини піхоти Marder, 40-мм боєприпаси, 105-мм для танка Leopard 1 та 120-мм танкові боєприпаси для Leopard 2.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 714-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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