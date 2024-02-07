Роздмухувати ситуацію – шкідливо: Данілов про можливу відставку Залужного

Розмови про відставку головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного шкодять інтересам держави.

На цьому наголосив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов у коментарі журналістам.

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Можлива відставка Залужного

На запитання про ймовірну відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Данілов заявив, що роздмухувати ситуацію без нормативно-правових документів – небезпечно та шкідливо.

– Коли будуть ухвалені ті чи інші рішення, то потім ми можемо з вами про це вже говорити як доконаний факт. А коли вас починають кожного дня, вже півтора року, знімати з посади або робити якусь заміну, то, повірте, це шкодить інтересам держави. Буде нормативно-правовий акт – будемо про це з вами говорити, – наголосив секретар РНБО.

Нещодавно з’явилися чутки про можливу відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Проте пізніше речник президента України Сергій Никифоров спростував цю інформацію, заявивши, що Залужного не звільнено з посади.

Сам президент Володимир Зеленський нещодавно наголосив, що Україні однозначно потрібне перезавантаження та новий початок, коментуючи чутки про відставку Залужного. Він стверджує, що має на увазі щось серйозне, що стосується не однієї людини, а напряму керівництва країни.

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