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Катерина Білоброва, редакторка стрічки

У Харкові суд відправив у тюрму на довічне експоліцейського: здавав локації ЗСУ брату з ФСБ

У Харкові суд відправив у тюрму на довічне експоліцейського: здавав локації ЗСУ брату з ФСБ
Фото: Офіс генпрокурора

Дзержинський районний суд Харкова засудив до довічного ув’язнення колишнього майора Нацполіції, який здавав спецслужбам Росії позиції Сил оборони та інших державних силових структур України в регіоні.

У ході слідства вдалося встановити, що по частині місць, які зрадник передав ФСБ через месенджер Telegram, окупанти завдали ракетних ударів або їх обстріляли з артилерії.

Завербували його на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році, а затримали за підозрою зловмисника в травні того ж року.

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Про це йдеться у вироку, опублікованому на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень.

Мотиви зрадника

Як вдалося з’ясувати в ході слідчих заходів, у затриманого в Росії живе двоюрідний брат, який перебуває або раніше перебував на службі у ФСБ.

24 лютого 2022 року росіянин зателефонував кузену в Харкові та запевнив, що тому “варто почекати 2-3 дні”, а воювати з окупаційними військами не варто.

На суді підозрюваний провину не визнав і всіляко заперечував пред’явлені звинувачення. Він категорично стверджував, що не здавав ворогові координати розташування ЗСУ та своїх колег із правоохоронних органів.

Як вдалося довести провину зрадника

Через програму “Cellebrite” було встановлено, що на мобільному телефоні підозрюваного було збережено графічні зображення, у тому числі фотографії військової техніки ЗСУ, блокпостів, місць розташування підрозділів силових структур регіону, місць скупчення військовослужбовців та військової техніки ЗСУ, геопозиції на карті з відмітками та координатами.

Згідно з наявними метаданими, вищезазначені зображення були збережені в пам’яті телефону в період після 24 лютого 2022 і передавалися через Telegram російському родичу.

Той, у свою чергу, дійсно проходив службу в десантних військах ЗС РФ, ОМОНі та згодом у СОБРі, брав участь у бойових діях у Чечні та на території республіки Інгушетія, а зараз обіймає посаду в Управлінні ФСБ РФ по Бєлгородській області у званні полковника.

За ці відомості підсудний отримував винагороду у вигляді грошових коштів, а також здійснювалися спроби вивезти його на територію РФ – мабуть, до своїх кураторів.

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Державна зрада, Нацполіція, ФСБ, Харків
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